Thế giới

Con trai tỉ phú Ấn Độ muốn nuôi đàn hà mã của trùm ma túy Pablo Escobar

Khánh An
28/04/2026 21:08 GMT+7

Con trai của một tỉ phú Ấn Độ vừa đề nghị nhận nuôi những con hà mã thuộc dòng dõi đàn hà mã được trùm ma túy Pablo Escobar đưa vào Colombia, thay vì để chúng bị giết.

Hà mã tại công viên giải trí Hacienda Napoles, nơi từng là vườn thú tư nhân của trùm ma túy Pablo Escobar ở tỉnh Antioquia (Colombia)

Hãng AFP ngày 28.4 dẫn lời anh Anant Ambani (31 tuổi), con trai tỉ phú Ấn Độ Mukesh Ambani, cho biết anh vừa chính thức đề nghị chính phủ Colombia tạm dừng quyết định giết những con hà mã thuộc đàn do trùm ma túy Pablo Escobar đưa vào nước này.

Thay vào đó, anh đề nghị cho phép "di dời an toàn, dựa trên cơ sở khoa học, để đưa 80 con vật đến một nơi sinh sống lâu dài" tại trung tâm động vật Vantara của mình ở Ấn Độ.

Vườn thú rộng lớn này ở bang Gujarat phía tây Ấn Độ tự xưng là "một trong những trung tâm cứu hộ, chăm sóc và bảo tồn động vật hoang dã lớn nhất thế giới".

Theo Cơ quan Quản lý vườn thú trung ương Ấn Độ, Vantara hiện đã là nơi sinh sống của hàng trăm con voi, cũng như 50 con gấu, 160 con hổ, 200 con sư tử, 250 con báo và 900 con cá sấu, cùng nhiều loài động vật khác.

Anh Anant Ambani và vợ Radhika Merchant trong một lần đến Paris vào năm 2024

Các chuyên gia đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo về việc Vantara nhập khẩu một lượng lớn động vật, bao gồm cả việc nhập khẩu các loài quý hiếm, đang có nguy cơ tuyệt chủng nghiêm trọng.

Trùm ma túy Escobar đã đưa hà mã đến Colombia vào thập niên 1980. Loài động vật to lớn này có nguồn gốc từ châu Phi và có thể nặng tới vài tấn.

Sau cái chết của Escobar vào năm 1993, những con hà mã từ vườn thú tư nhân của ông ta đã bắt đầu cuộc sống mới ven sông Magdalena ở Colombia. Tại đây, chúng thường tấn công ngư dân, dẫn đến quyết định xử lý từ cơ quan chức năng.

Anh Anant Ambani, con trai của tỉ phú đứng đầu tập đoàn đa quốc gia Reliance Industries, cho biết anh đã đệ trình một kế hoạch chi tiết để cung cấp cho các loài động vật một ngôi nhà mới tại Vantara. Hiện chưa rõ phản hồi từ phía chính phủ Colombia.

Tỉ phú Mukesh Ambani sở hữu khối tài sản trị giá 95,8 tỉ USD và hiện là người giàu thứ 20 thế giới, theo tạp chí Forbes ngày 28.4.


