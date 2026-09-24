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    Thế giới

    Campuchia bắt 7 người Trung Quốc với 800 kg ma túy khả nghi, hàng chục khẩu súng

    Vi Trân
    Vi Trân
    Cảnh sát Campuchia đã bắt giữ 7 người Trung Quốc và thu giữ hàng trăm kg chất nghi là ma túy cùng hàng chục khẩu súng và gần 8.000 viên đạn trong chiến dịch ngoài khơi tỉnh Preah Sihanouk.

    Cảnh sát Quốc gia Campuchia thông báo chiến dịch được tiến hành vào ngày 23.9 gần đảo Koh Russei thuộc tỉnh Preah Sihanouk ở vịnh Thái Lan, sau nhiều ngày điều tra và theo dõi các đối tượng, theo tờ The Phnom Penh Post.

    Campuchia bắt 7 người Trung Quốc với 800 kg ma túy khả nghi, hàng chục khẩu súng - Ảnh 4.

    7 đối tượng người Trung Quốc bị bắt trong chiến dịch

    ẢNH: CẢNH SÁT QUỐC GIA CAMPUCHIA

    Campuchia bắt 7 người Trung Quốc với 800 kg ma túy khả nghi, hàng chục khẩu súng - Ảnh 2.

    Những kiện hàng chứa tinh thể trắng nghi là ma túy đá

    ẢNH: CẢNH SÁT QUỐC GIA CAMPUCHIA

    Chiến dịch do Giám đốc Sở Cảnh sát biên giới biển Touch Poleak dẫn đầu, cùng sự tham gia của lực lượng từ đơn vị chống tội phạm trên biển và tiểu đoàn cảnh sát biên giới biển tại tỉnh Preah Sihanouk.

    Các lực lượng ban đầu ngăn chặn một chiếc tàu cao tốc chở 2 người Trung Quốc. Sau đó, lực lượng bắt giữ 2 phương tiện cùng 5 người Trung Quốc khác.

    Campuchia bắt 7 người Trung Quốc với 800 kg ma túy khả nghi, hàng chục khẩu súng - Ảnh 1.

    Súng và đạn bị cảnh sát tịch thu

    ẢNH: CẢNH SÁT QUỐC GIA CAMPUCHIA

    Qua khám xét, cảnh sát Campuchia tịch thu 42 kiện hàng chứa chất tinh thể trắng nghi là methamphetamine (ma túy đá), tổng trọng lượng là 840 kg.

    Campuchia bắt 7 người Trung Quốc với 800 kg ma túy khả nghi, hàng chục khẩu súng - Ảnh 3.

    Những khẩu súng bị tịch thu

    ẢNH: CẢNH SÁT QUỐC GIA CAMPUCHIA

    Bên cạnh đó, cảnh sát còn thu giữ 10 khẩu súng trường, 39 khẩu súng ngắn, 108 băng đạn và 7.937 viên đạn, cùng 3 chiếc mô tô.

    Các nghi phạm và tang vật đã được chuyển cho Sở Cảnh sát tỉnh Preah Sihanouk để tiến hành các thủ tục pháp lý tiếp theo. Cơ quan chức năng Campuchia không nói rõ nguồn gốc và điểm đến của số chất lạ nghi là ma túy cũng như số vũ khí.

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