Campuchia bắt gần 21.000 nghi phạm lừa đảo trực tuyến

Ông Sokhak cho biết thêm giới chức đã bắt giữ 20.926 nghi phạm thuộc 38 quốc tịch trong các chiến dịch trấn áp nạn lừa đảo trực tuyến trong 6 tháng đầu năm, theo Khmer Times hôm nay 22.9 đăng lại bản tin từ Hãng thông tấn Campuchia AKP.

Bức ảnh do AKP công bố vào ngày 23.10.2025 cho thấy những người bị nghi ngờ liên quan đến các vụ lừa đảo trực tuyến tập trung trong một cuộc đột kích ở Phnom Penh (Campuchia) Ảnh: AFP

Trong số những người bị bắt giữ, 2.637 nghi phạm thuộc 26 quốc tịch đã bị chuyển hồ sơ sang tòa án, trong khi 1.666 cá nhân thuộc 14 quốc tịch đã ký cam kết không tái phạm trước khi được thả.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan chức năng đã kiểm tra 28.512 địa điểm liên quan đến hơn 100.000 cá nhân, và thực hiện hơn 21.000 đợt kiểm tra trên phố với 44.000 người tham gia. Những hoạt động này đã dẫn đến việc phát hiện nhiều bằng chứng, nghi phạm hình sự và 2.340 người nước ngoài không có giấy tờ hợp lệ thuộc 20 quốc tịch.

Tổng cộng, Campuchia đã trục xuất 46.474 công dân nước ngoài trong nửa đầu năm, trong đó có 16.874 cá nhân thuộc 34 quốc tịch có liên quan trực tiếp đến các hoạt động lừa đảo qua mạng.

Chiến dịch trấn áp tiếp tục diễn ra trong tháng 8.2026, với việc cơ quan chức năng khám xét thêm 85 trung tâm lừa đảo bằng công nghệ, bắt giữ 1.255 nghi phạm thuộc 13 quốc tịch và trục xuất 574 cá nhân thuộc 11 quốc tịch.

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Hôm 16.9, Thủ tướng Campuchia Hun Manet ví chiến dịch trấn áp nạn lừa đảo trực tuyến như một ca phẫu thuật cần thiết bất chấp những tác động kinh tế trong ngắn hạn.

"Luôn có những lằn ranh đỏ, và lừa đảo trực tuyến chính là vấn đề thuộc lằn ranh đỏ", ông Hun Manet phát biểu, đồng thời khẳng định ông sẽ chịu trách nhiệm về mọi hệ quả của chiến dịch trấn áp nạn lừa đảo trực tuyến, theo tờ Khmer Times.