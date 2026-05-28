Campuchia tuyên án chung thân 6 người Trung Quốc sát hại sinh viên Hàn Quốc

Vi Trân
28/05/2026 14:49 GMT+7

Tòa án Campuchia đã kết án tù chung thân đối với 6 công dân Trung Quốc trong vụ tra tấn và sát hại một sinh viên Hàn Quốc gây rúng động dư luận vào năm ngoái.

Ngày 27.5, tòa án tỉnh Kampot công bố bản án đối với 6 bị cáo người Trung Quốc phạm tội tra tấn, giết người và lừa đảo nghiêm trọng liên quan cái chết của sinh viên Hàn Quốc tên Park Min-ho (22 tuổi) vào tháng 8.2025, theo Reuters. Các đối tượng bị cáo buộc liên quan đến một trong những trung tâm lừa đảo khét tiếng tại Campuchia.

Sáu đối tượng người Trung Quốc bị tòa án Campuchia tuyên án chung thân vì sát hại sinh viên Hàn Quốc

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THE PHNOM PENH POST

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin rằng gia đình của nam sinh viên gặp con lần cuối vào tháng 7.2025. Người này khi đó nói rằng sang Campuchia để dự triển lãm. Một tuần sau, gia đình nhận được cuộc gọi đòi phải nộp 50 triệu won (33.100 USD) để chuộc con vì anh Park đã gây rối.

Thi thể của nam sinh viên được tìm thấy sau đó gần núi Bokor tại tỉnh Kampot, nơi từ lâu được biết đến với các khu lừa đảo, theo báo điện tử CamboJA News.

Báo cáo khám nghiệm tử thi do cơ quan chức năng Hàn Quốc công bố vào tháng 11.2025 cho biết nạn nhân 22 tuổi tử vong do chấn thương do bị đánh đập và tra tấn bằng hung khí. Phiên tòa bắt đầu vào ngày 6.5 và bản án được đưa ra vào ngày 27.5.

Cái chết của nam sinh viên Hàn Quốc đã khơi mào đợt căng thẳng ngoại giao giữa Hàn Quốc và Campuchia. Phía Hàn Quốc sau đó đã ban hành lệnh cấm du lịch đến một số khu vực của Campuchia, áp đặt các lệnh trừng phạt và phát động các nỗ lực chung nhằm triệt phá các trung tâm lừa đảo quy mô lớn.

Những nơi này bị cáo buộc giam cầm, ngược đãi người lao động và chiếm đoạt hàng tỉ USD từ việc lừa đảo các nạn nhân trên toàn thế giới.

Những năm gần đây, một số nước Đông Nam Á đã trở thành tâm điểm của hoạt động lừa đảo qua mạng toàn cầu, với các khu phức hợp lừa đảo xuất hiện dày đặc.

Liên Hiệp Quốc ước tính có hàng trăm ngàn người đã và đang làm việc trong các trung tâm này. Một số người bị dụ dỗ bằng lời hứa về một công việc lương cao, nhưng cũng có người bị lừa và bị ép buộc làm việc hoặc chịu tra tấn.

