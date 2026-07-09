Đề nghị truy tố ‘bà trùm’ chạy bệnh án tâm thần

Công an TP.Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án "đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; làm sai lệch hồ sơ vụ án; đánh bạc và tàng trữ, sử dụng trái phép ma túy" xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần T.Ư và một số địa phương.

Vụ án này, Công an TP.Hà Nội đề nghị truy tố 57 bị can ở các nhóm tội trên, trong đó, bà Nguyễn Thị Mai Anh (47 tuổi, quê Hà Tĩnh) được xác định có vai trò lớn nhất, bị đề nghị truy tố tội đưa hối lộ và môi giới hối lộ.

Chồng bị can Nguyễn Thị Mai Anh là Lê Văn Đông (48 tuổi, quê Hưng Yên) bị đề nghị truy tố các tội tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Vợ chồng các bị can Lê Văn Đông và Nguyễn Thị Mai Anh ẢNH: N.B

Vụ án này, hàng loạt bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên Viện Pháp y tâm thần T.Ư cùng cán bộ viện kiểm sát, công an cũng bị đề nghị truy tố.

Theo kết luận điều tra, lợi dụng việc giám định tâm thần và chữa bệnh bắt buộc chưa được quy định chặt chẽ, Nguyễn Thị Mai Anh, Lê Văn Đông cùng đồng phạm đã cố tình giả các triệu chứng lâm sàng như: tuyệt thực, la hét, tự gây thương tích, không ngủ, đập phá, nói nhảm, ảo tưởng... để được kết luận mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi tại thời điểm giám định.

Việc này nhằm trì hoãn thi hành án và để được trừ thời gian chữa bệnh bắt buộc vào thời gian thi hành án phạt tù hoặc tìm cách bỏ trốn để tiếp tục thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Kết luận điều tra còn xác định, các bị can đã sử dụng chính địa điểm nơi chữa bệnh bắt buộc tâm thần tại Viện Pháp y tâm thần T.Ư, Bệnh viện tâm thần T.Ư 1 để làm nơi thực hiện các hành vi phạm tội và che giấu hành vi vi phạm với cơ quan chức năng. Việc này thể hiện tính chất tinh vi, xảo quyệt trong quá trình phạm tội.

Do được nhóm bác sĩ, lãnh đạo bệnh viện cấp cho "kim bài" là giấy chứng nhận tâm thần, Mai Anh dù nhiều lần bị khởi tố, bắt giam về các tội phạm khác nhau nhưng không ăn năn hối cải mà tiếp tục thực hiện nhiều các hành vi vi phạm pháp luật.

Ở hành vi đưa hối lộ, kết luận điều tra xác định trong thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần T.Ư, Mai Anh hối lộ cho cán bộ, nhân viên tại đây theo tháng hoặc các dịp ngày lễ, ngày nghỉ hoặc tổ chức đi du lịch. Việc hối lộ cũng diễn ra mỗi khi Mai Anh cùng "đàn em" muốn ra ngoài, các đối tượng chữa bệnh khác muốn ra ngoài bệnh viện.

Thậm chí, Công an TP.Hà Nội còn xác định Mai Anh chi tiền để được ở phòng riêng có điều hòa và cho 2 con nhỏ, 2 người giúp việc vào ở chung trong viện.

Kết luận còn thể hiện, Mai Anh đã đưa hối lộ để tác động Trung tâm Pháp y tâm thần miền núi phía bắc kết luận không khách quan, không đúng thực trạng bệnh… trong việc giám định đối với Lê Văn Đông.

Công an TP.Hà Nội cáo buộc Mai Anh đã đưa hối lộ hơn 1,3 tỉ đồng, chưa kể các quà tặng khác cho người có chức vụ, quyền hạn.

Trong hành vi môi giới hối lộ, kết luận xác định bị can Mai Anh đã nhận tiền của nhiều người khác và chuyển cho bác sĩ để làm sai lệch kết quả giám định, qua đó biến người bình thường thành tâm thần để tránh bị pháp luật xử lý.

Công an TP.Hà Nội xác định Mai Anh đã môi giới hối lộ với số tiền 3,8 tỉ đồng và hưởng lợi 3,1 tỉ đồng.