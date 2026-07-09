2 lần trả hồ sơ vụ nhận hối lộ để cấp phép 686 phòng khám, nhà thuốc

Ngày 9.7, TAND TP.Hà Nội quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án nhóm cán bộ y tế nhận hối lộ để cấp phép cho 686 phòng khám, nhà thuốc trên địa bàn.

Đây là lần thứ hai vụ án được đưa ra xét xử song tòa vẫn quyết định trả hồ sơ do còn một số nội dung chưa thể làm rõ ngay tại phiên tòa. Lần trả hồ sơ thứ nhất là tháng 5.2026.

Các bị cáo trong vụ nhận hối lộ khi cấp phép 686 phòng khám, nhà thuốc ẢNH: PHÚC BÌNH

Theo cáo buộc, nhiều chủ phòng khám, nhà thuốc tại Hà Nội thiếu điều kiện, tiêu chuẩn cấp phép nên chủ động liên hệ với "cò mồi", chi trả tiền để "qua cửa".

Mức chi cho mỗi giấy chứng nhận thực hành tốt nhà thuốc (GPP) từ 15 - 20 triệu đồng, giấy chứng nhận thực hành tốt phân phối thuốc (GDP) 30 - 50 triệu đồng, giấy phép hoạt động khám chữa bệnh thường dao động 60 - 70 triệu đồng.

Nhận tiền, các môi giới liên hệ với những người có thẩm quyền để nhờ "tạo điều kiện" bằng cách báo trước lịch kiểm tra, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, ghi giảm số lỗi hoặc bỏ qua vi phạm.

Từ năm 2021 - 2024, các môi giới đã nhận hơn 8,67 tỉ đồng từ 686 cơ sở y, dược trên địa bàn Hà Nội rồi chuyển cho các thành viên đoàn thẩm định hoặc những người có khả năng tác động đến việc cấp phép. Phần chênh lệch, nhóm môi giới hưởng lợi.

Một trong những người bị truy tố tội nhận hối lộ là ông Tô Tử Anh, cựu Phó phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân, với số tiền hơn 1,3 tỉ đồng.

Tại tòa, ông Tử Anh khai chỉ nhận đúng 166 triệu đồng "cảm ơn" qua môi giới và không cho rằng đây là tiền hối lộ. Bởi lẽ, do có kiến thức và kinh nghiệm, bị cáo được nhiều phòng khám nhờ đến khảo sát, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; tiền họ chuyển thực chất là "công sức hướng dẫn chuyên môn", "nể anh em lắm mới nhận".

Song, lập luận này không thuyết phục trước phân tích của hội đồng xét xử. Thời điểm xảy ra vụ án, bị cáo đang là phó phòng và trưởng đoàn thẩm định. Việc hướng dẫn các cơ sở thực hiện đúng quy định vốn là trách nhiệm đương nhiên của các bị cáo khi nắm giữ cương vị đã được phân công. Hành vi nhận tiền từ các cơ sở là đối tượng thẩm định dù dưới danh nghĩa tư vấn hay cảm ơn đều là vi phạm pháp luật.