Nhận hối lộ 1,3 tỉ, cựu cán bộ y tế nói 'nể lắm mới nhận'

Ngày 9.7, TAND TP.Hà Nội tiếp tục xét xử 16 bị cáo trong vụ án đưa, nhận và môi giới hối lộ, liên quan đến đường dây "chạy" giấy phép y tế. Trong số này có tới 11 người là cựu nhân viên, cán bộ thuộc Sở Y tế TP.Hà Nội.

Các bị cáo tại tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Đường dây "chạy" giấy phép phòng khám, quầy thuốc

Cáo trạng xác định, quy trình cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh hoặc giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược vốn rất chặt chẽ. Song, bằng sai phạm của các bị cáo, việc này bị biến tướng thành "dịch vụ có giá".

Nhiều chủ cơ sở thiếu các điều kiện, tiêu chuẩn hoạt động, hành nghề vẫn muốn được cấp các giấy chứng nhận và giấy phép, nên chủ động liên hệ với "cò" và chấp nhận chi trả tiền "bôi trơn".

Mức chi cho mỗi giấy chứng nhận thực hành tốt nhà thuốc (GPP) từ 15 - 20 triệu đồng, giấy chứng nhận thực hành tốt phân phối thuốc (GDP) 30 - 50 triệu đồng, giấy phép hoạt động khám chữa bệnh thường dao động 60 - 70 triệu đồng.

Nhận tiền, các môi giới liên hệ với những người có thẩm quyền để nhờ "tạo điều kiện" bằng cách báo trước lịch kiểm tra, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, ghi giảm số lỗi hoặc bỏ qua vi phạm.

Chẳng hạn lĩnh vực dược phổ biến các lỗi liên quan đến bảo quản thuốc, hồ sơ đào tạo nhân viên, niêm yết giá hoặc điều kiện kho bảo quản. Với các cơ sở khám chữa bệnh thì liên quan về diện tích phòng khám, biển hiệu, trang thiết bị hoặc điều kiện hoạt động…

Từ năm 2021 - 2024, các môi giới đã nhận hơn 8,67 tỉ đồng từ 686 cơ sở y, dược trên địa bàn TP.Hà Nội, rồi chuyển lại cho các thành viên đoàn thẩm định hoặc những người có khả năng tác động đến việc cấp phép. Phần chênh lệch, nhóm môi giới hưởng lợi.

"Nể anh em lắm mới nhận"

Một trong các bị cáo bị truy tố tội nhận hối lộ là Tô Tử Anh, cựu phó Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân, với số tiền bị cáo buộc hơn 1,3 tỉ đồng.

Khai tại tòa, ông Tử Anh nói do am hiểu và có kinh nghiệm nên nhiều phòng khám tư nhờ đến để khảo sát, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ. Đây chỉ là tư vấn, có lúc phải đi lại 5 - 7 lần, anh em thấy vất vả nên hỏi số tài khoản để cảm ơn.

Bị cáo cũng cho rằng, tiền các phòng khám chuyển thực tế là chi trả cho kiến thức và công sức hướng dẫn chuyên môn, chứ không phải đánh đổi lấy giấy phép bất hợp pháp. Bị cáo từ chối nhiều lần, nhưng "nể anh em lắm mới nhận".

Dù nhận tiền nhưng bị cáo khẳng định quy trình cấp phép luôn nghiêm túc, không có việc châm chước hoặc "nhắm mắt làm ngơ". Các lỗi đều được đoàn kiểm tra ghi chép trung thực, bị cáo chỉ ký duyệt hoặc trình cấp trên khi đã thực sự khắc phục và đủ điều kiện.

Trong số hơn 1,3 tỉ đồng bị cáo buộc, ông Tử Anh cho hay chỉ nhận đúng 166 triệu đồng "cảm ơn" qua môi giới, không có sự vòi vĩnh hay yêu cầu, nên phân vân việc bị quy là tiền hối lộ.

Hội đồng xét xử sau đó phân tích tại thời điểm xảy ra, bị cáo đang là phó phòng và trưởng đoàn thẩm định. Việc bị cáo nhận tiền từ các cơ sở là đối tượng thẩm định dù dưới danh nghĩa tư vấn hay cảm ơn đều là vi phạm pháp luật.

Hội đồng xét xử nhấn mạnh thêm, việc hướng dẫn các cơ sở thực hiện đúng quy định vốn là trách nhiệm đương nhiên của các bị cáo khi nắm giữ cương vị đã được phân công, không thể "biến tướng" thành dịch vụ có thu phí cá nhân. "Bị cáo có thể giúp người ta nhưng không được nhận tiền của họ, dù là trên phương diện tình cảm", chủ tọa nói.

Cựu phó phòng sau đó nhận thức sai phạm, cho hay đã nộp lại 1,15 tỉ đồng.