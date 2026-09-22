Từ 'tiệc ma túy' trên bãi biển, phanh phui vụ 'chạy' bệnh án tâm thần

TAND TP.Hà Nội vừa ra quyết định xét xử sơ thẩm 2 cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương cùng 63 bị cáo trong bê bối liên quan đến "tiệc ma túy" và "chạy bệnh án tâm thần" tại đơn vị này.

Cựu Viện trưởng Trần Văn Trường (bìa trái), Nguyễn Thị Mai Anh (thứ 3 hàng đầu trái sang) cùng những người liên quan vụ án ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

48 bị cáo là cựu lãnh đạo viện, bác sĩ, điều dưỡng

Dự kiến phiên tòa được mở vào 28.9 tới, diễn ra trong 10 ngày. Hội đồng xét xử gồm 5 thành viên, do thẩm phán Nguyễn Xuân Văn, Phó chánh án TAND TP.Hà Nội, làm chủ tọa.

65 bị cáo bị truy tố về 9 tội danh, gồm: nhận hối lộ, đưa hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, làm sai lệch hồ sơ vụ án, tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đánh bạc và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đáng chú ý, có tới 48 người là cựu cán bộ, lãnh đạo, bác sĩ, điều dưỡng, bảo vệ của Viện Pháp y tâm thần Trung ương và các bệnh viện tâm thần khác.

Trong đó có 2 cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương là ông Trần Văn Trường (53 tuổi) và ông Ngô Văn Vinh (64 tuổi).

Với nhóm còn lại, bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh (47 tuổi) bị truy tố về 3 tội: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ và môi giới hối lộ.

Chồng của Mai Anh là Lê Văn Đông (48 tuổi) bị truy tố về 2 tội: tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Phiên tòa có gần 40 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho các bị cáo. Tòa cũng triệu tập hơn 60 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan để phục vụ xét xử.

Đường dây hối lộ, "chạy" bệnh án tâm thần

Theo cáo trạng, năm 2016, Nguyễn Thị Mai Anh được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Đây cũng là dịp để Mai Anh xây dựng mối quan hệ với lãnh đạo, giám định viên và nhân viên của viện.

Năm 2023, sau khi cùng chồng là Lê Văn Đông bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng, Mai Anh tìm cách quay trở lại viện vì lo bị bắt tạm giam.

Nữ bị cáo liên hệ với vợ ông Trần Văn Trường, khi ấy là viện trưởng, để nhờ tác động, xin bố trí phòng điều trị riêng. Mai Anh 2 lần chuyển tiền cho vợ ông Trường và trực tiếp mang tiền đến nhà ông này.

Tháng 10.2023, Mai Anh quay trở lại viện chữa bệnh bắt buộc. Dù Bộ Y tế và các cơ quan liên ngành còn đang họp bàn phương án xử lý, lãnh đạo viện vẫn thống nhất cho Mai Anh ở phòng riêng cùng 2 con nhỏ và 2 người giúp việc.

Đáng chú ý, từ tháng 6.2023, với vai trò giám định viên và viện trưởng, ông Trường nhận 4,68 tỉ đồng từ Mai Anh cùng nhiều người khác để làm sai lệch kết luận giám định đối với 27 trường hợp là bị can, bị cáo, bị án.

Mục đích giúp các đối tượng được kết luận mất khả năng nhận thức, điều khiển hành vi để đủ điều kiện áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc, từ đó né tránh hoặc kéo dài quá trình xử lý hình sự.

Nhận tiền, ông Trường chia một phần cho các thành viên hội đồng giám định, phần còn lại giữ cho mình hưởng lợi.

Ngoài ra, cựu viện trưởng còn bị xác định nhận hơn 3,34 tỉ đồng để tạo điều kiện tuyển dụng một số cá nhân vào làm việc, đồng thời nhận tiền từ Mai Anh xin cho một số nhân viên được đi học, chuyển khoa…

Tổng cộng, ông Trường phải chịu trách nhiệm hình sự đối với số tiền nhận hối lộ hơn 8 tỉ đồng, trong đó hưởng lợi cá nhân gần 6,87 tỉ đồng.

Đêm 7.6.2025, công an bắt quả tang Lê Văn Đông, khi đối tượng này đang phải chữa bệnh bắt buộc, có hành tổ chức "tiệc ma túy" cho nhiều người tại khu vực bãi biển Sầm Sơn, Thanh Hóa.

Khám xét nơi ở và buồng bệnh của vợ chồng Đông, cơ quan điều tra thu giữ nhiều loại ma túy cùng các dụng cụ sử dụng ma túy. Từ đây, những sai phạm bị phanh phui.