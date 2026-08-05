Cựu viện trưởng nhận hối lộ 8 tỉ vụ 'chạy' bệnh án tâm thần

Viện KSND TP.Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố 65 bị can trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và một số đơn vị liên quan tại Hà Nội, Thanh Hóa. Trong số này, có cựu Viện trưởng Trần Văn Trường cùng hàng loạt cán bộ, giám định viên.

Nhóm bị can bị truy tố về các tội nhận hối lộ, đưa hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, làm sai lệch hồ sơ vụ án...

Cựu viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Trần Văn Trường ẢNH: BYT

Theo cáo trạng, năm 2016, sau khi bị xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Thị Mai Anh (47 tuổi, quê Hà Tĩnh, từng có 7 tiền án, tiền sự) được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Đây cũng là dịp để Mai Anh xây dựng mối quan hệ với lãnh đạo, giám định viên và nhân viên của viện.

Năm 2020, dù tiếp tục bị xử lý về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, Mai Anh vẫn được áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc. Đến 2023, sau khi cùng chồng là Lê Văn Đông bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng, Mai Anh tìm cách quay trở lại viện vì lo bị bắt tạm giam.

Nữ bị can liên hệ với vợ ông Trần Văn Trường, khi ấy là viện trưởng, để nhờ tác động, xin bố trí phòng điều trị riêng. Mai Anh 2 lần chuyển tiền cho vợ ông Trường và trực tiếp mang tiền đến nhà ông này.

Tháng 10.2023, Mai Anh quay trở lại viện chữa bệnh bắt buộc. Dù Bộ Y tế và các cơ quan liên ngành còn đang họp bàn phương án xử lý, ông Trường và ông Thành vẫn thống nhất cho Mai Anh ở phòng riêng cùng 2 con nhỏ và 2 người giúp việc.

Phi vụ trên không chỉ giúp Mai Anh được hưởng chế độ điều trị vượt quy định mà còn "mở đường" để bị can trở thành đầu mối "chạy" kết luận giám định tâm thần.

Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 6.2023, với vai trò giám định viên và viện trưởng, ông Trường nhận 4,68 tỉ đồng từ Mai Anh cùng nhiều người khác để làm sai lệch kết luận giám định đối với 27 trường hợp là bị can, bị cáo, bị án.

Mục đích giúp các đối tượng được kết luận mất khả năng nhận thức, điều khiển hành vi để đủ điều kiện áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc, từ đó né tránh hoặc kéo dài quá trình xử lý hình sự.

Nhận tiền, ông Trường chia một phần cho các thành viên hội đồng giám định, phần còn lại giữ cho mình hưởng lợi.

Ngoài ra, cựu viện trưởng còn bị xác định nhận hơn 3,34 tỉ đồng từ phó trưởng phòng tổ chức của viện, nhằm tạo điều kiện tuyển dụng một số cá nhân vào làm việc, đồng thời nhận tiền từ Mai Anh để xin cho một số nhân viên được đi học, chuyển khoa…

Tổng cộng, ông Trường phải chịu trách nhiệm hình sự đối với số tiền nhận hối lộ hơn 8 tỉ đồng, trong đó hưởng lợi cá nhân gần 6,87 tỉ đồng.

Vợ chồng bị can Nguyễn Thị Mai Anh tại cơ quan điều tra ẢNH: N.B

Vẫn theo nội dung vụ án, cùng chữa bệnh bắt buộc với Mai Anh còn có chồng là Lê Văn Đông. Quá trình điều trị, Đông nhiều lần tự ý rời khỏi viện với sự tiếp tay của một số cán bộ, nhân viên.

Đêm 7.6.2025, Công an TP.Hà Nội phối hợp Công an tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang Đông tổ chức "tiệc ma túy" cho nhiều người tại khu vực bãi biển Sầm Sơn, trong đó có mặt một nhân viên của Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Cùng thời điểm, lực lượng chức năng xác định có 14 cán bộ, nhân viên của viện đang nghỉ tại cùng khách sạn với vợ chồng Mai Anh.

Khám xét nơi ở và buồng bệnh của vợ chồng bị can, cơ quan điều tra thu giữ nhiều loại ma túy cùng các dụng cụ sử dụng ma túy. Từ đây giúp phanh phui vụ bê bối xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.