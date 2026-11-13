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    2 vụ ngoại tình thổi bay 33 năm cơ đồ của tỉ phú Jensen Huang

    2 vụ ngoại tình thổi bay 33 năm cơ đồ của tỉ phú Jensen Huang

    Khương Nha
    Khương Nha
    Chỉ trong 5 ngày kể từ khi thừa nhận ngoại tình, tỉ phú Jensen Huang đã phải từ chức CEO, chủ tịch hội đồng quản trị tại Nvidia - cơ đồ ông đã gầy dựng suốt 33 năm.

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