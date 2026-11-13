2 vụ ngoại tình thổi bay 33 năm cơ đồ của tỉ phú Jensen Huang

Tin liên quan Những bê bối ngoại tình chấn động của tỉ phú thế giới: Từ ly hôn hàng chục tỉ USD đến nghi vấn gián điệpTừ Jeff Bezos, Bill Gates đến Jensen Huang, những bê bối tình ái của các tỉ phú công nghệ từng khiến dư luận thế giới xôn xao. Không chỉ kéo theo những cuộc hôn nhân đổ vỡ, một số vụ việc còn làm dấy lên tranh cãi về quyền lực, tài sản và trách nhiệm của người đứng đầu các tập đoàn lớn.Jensen Huang: Từ cậu bé 9 tuổi dọn nhà vệ sinh đến ông chủ đế chế Nvidia nghìn tỉ USDJensen Huang tiếp tục vướng cáo buộc ngoại tình: Nvidia có cách chức CEO? Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC1Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vnBƯỚC2Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải.Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi!LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luậnQuan tâm nhấtMới nhấtXem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề CEO Nvidia Jensen Huang từ chức Jensen Huang ngoại tình CEO NVIDIA ngoại tình
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