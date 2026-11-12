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    Jensen Huang tiếp tục vướng cáo buộc ngoại tình: Nvidia có cách chức CEO?

    Jensen Huang tiếp tục vướng cáo buộc ngoại tình: Nvidia có cách chức CEO?

    Khương Nha
    Khương Nha
    Tỉ phú Jensen Huang tiếp tục bị cáo buộc ngoại tình với Phó chủ tịch Nvidia Kimberly Powell. Trước đó ông thừa nhận có quan hệ ngoài luồng với một phụ nữ Trung Quốc tên Alice Huang.

    Hôm 11.11, New York Times đưa tin tỉ phú Jensen Huang đã ngoại tình với một giám đốc điều hành cấp dưới của công ty. Các nguồn tin cho biết mối quan hệ này có liên quan đến Kimberly Powell, phó chủ tịch phụ trách mảng y tế của Nvidia.

    Khi được liên lạc qua điện thoại hôm thứ Tư và hỏi về mối quan hệ của ông với bà Powell, ông Huang nói: "Tôi nghĩ anh không nên nói chuyện trực tiếp với tôi". Sau đó, ông cúp máy, theo báo cáo của New York Times.

    Nvidia và Powell chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về yêu cầu bình luận.

    Rắc rối ngoại tình mới khiến khủng hoảng liên quan đến CEO Jensen Huang ngày càng phức tạp. Trước đó ít ngày, ông đã thừa nhận mối quan hệ ngoài luồng với bà Alice Huang. Theo Reuters, tình báo Mỹ cho rằng người phụ nữ này có liên quan đến việc Nvidia tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển chip đến các công ty Trung Quốc.

    WSJ dẫn nguồn tin từ hội đồng quản trị Nvidia cho biết công ty đang chuẩn bị họp và ra quyết định về việc tỉ phú Jensen Huang có tiếp tục giữ vị trí CEO hay không.

    "Việc ông Huang bị cách chức ngay lập tức có thể gây khó khăn cho Nvidia vì công ty chưa có kế hoạch kế nhiệm... Nếu ông CEO vi phạm pháp luật hoặc chính sách của công ty, hội đồng quản trị có thể sẽ hành động ngay khi có bằng chứng", Gil Luria, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu công nghệ tại DA Davidson, nói với WSJ.

    Tỉ phú Jensen Huang là đồng sáng lập Nvidia vào năm 1993 cùng với Curtis Priem và Chris Malachowsky. Những sản phẩm thành công ban đầu của hãng là chip đồ họa dành cho trò chơi máy tính, trước khi phần mềm CUDA mở ra cánh cửa cho các bộ xử lý ứng dụng trong điện toán nói chung và sau đó là trí tuệ nhân tạo (AI).


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