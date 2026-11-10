Sau bê bối ngoại tình, ai có thể thay Jensen Huang làm CEO Nvidia?

Ngày 8.11, Jensen Huang, CEO Nvidia thừa nhận ngoại tình. Trong thư gửi nhân viên, ông viết: "Tôi đã không chung thủy với vợ mình. Hành động của tôi đã làm tổn thương bà ấy và các con".

Theo Fortune, người phụ nữ liên quan là Alice Huang, lãnh đạo của Megaspeed International, công ty điện toán đám mây có trụ sở tại Singapore. Công ty này là một trong số những khách hàng mua chip lớn nhất châu Á của Nvidia.

Theo Reuters, hội đồng quản trị Nvidia đã mở một cuộc điều tra độc lập. Họ cho biết chưa có dấu hiệu bí mật công ty hay an ninh quốc gia bị xâm phạm. Huang vẫn giữ chức CEO trong thời gian điều tra.

'Jensen Huang chính là Nvidia'

Vấn đề cốt lõi không chỉ là bê bối cá nhân mà là sự phụ thuộc của Nvidia vào một người. Trong báo cáo ngày 8.11, công ty nghiên cứu Bernstein nhận định: "Ông ấy (Jensen Huang) chính là Nvidia, người vạch ra chiến lược và định hướng dài hạn của công ty. Nhà kinh tế Mohamed El-Erian gọi đây là "rủi ro nhân vật chủ chốt" điển hình.

Toàn cảnh vụ bê bối CEO Nvidia Jensen Huang ngoại tình

Huang điều hành công ty theo mô hình phẳng. Ông từng chia sẻ, có khoảng 60 người báo cáo trực tiếp cho ông. Cách tổ chức này giúp Nvidia ra quyết định nhanh nhưng không tạo ra một "người số hai" rõ ràng. Theo Inc., Nvidia không có kế hoạch kế nhiệm chính thức. Daniel Newman, CEO của Futurum, nhận xét Huang đã trở thành nhân vật kiểu Steve Jobs hay Elon Musk và "rất khó tìm được một người lấp đầy mọi khoảng trống".

Khác với tỉ phú Musk, Huang không nắm cổ phiếu có quyền biểu quyết vượt trội. Nếu hội đồng quản trị quyết định, ông không thể tự giữ ghế. Giáo sư Jeffrey Sonnenfeld của Đại học Yale (Mỹ) ước tính khả năng Huang giữ được vị trí CEO là "50-50".

Ai có thể thay Jensen Huang làm CEO Nvidia?

Madison Huang, con gái Jensen Huang đang là người được nhắc đến nhiều nhất. Bà là giám đốc cấp cao phụ trách marketing sản phẩm AI vật lý và robot. Madison làm tại Nvidia khoảng sáu năm. Trước đó bà có ba năm kinh nghiệm ở LVMH. Madison tốt nghiệp Trường Kinh doanh London (Anh). Một nhân viên Nvidia từng nói với The Information rằng Huang có vẻ đang chuẩn bị cho Madison.

Spencer Huang, con trai ông, là giám đốc quản lý sản phẩm mảng robot. Spencer tham gia dự án Newton, engine vật lý mã nguồn mở hợp tác với Google DeepMind và Disney Research. Về khả năng hai con kế nghiệp, Jensen Huang từng nói với Bloomberg rằng "nếu đó là mong muốn, chúng phải tự giành lấy".

Tỉ phú Jensen Huang, CEO Nvidia ẢNH: REUTERS

Nico Caprez, con rể ông, là phó chủ tịch phụ trách tăng trưởng hạ tầng AI toàn cầu, 35 tuổi. Ông là cựu vận động viên trượt tuyết Thụy Sĩ và từng làm tư vấn tại BCG. Gia nhập Nvidia từ tháng 2.2024, Caprez thăng tiến rất nhanh và tham gia kế hoạch huy động hơn 500 tỉ USD của Nvidia. Ông từng được gọi là "quân sư" của Jensen.

Colette Kress, giám đốc tài chính, hiểu rõ về tình hình kinh doanh Nvidia. Ngoài ra còn có Ian Buck, phó chủ tịch mảng hyperscale và điện toán hiệu năng cao. Bryan Catanzaro, phó chủ tịch nghiên cứu học sâu ứng dụng, là một kiến trúc sư chính trong các hoạt động AI của công ty.

Trong khi đó, Giáo sư Sonnenfeld nói không loại trừ khả năng Nvidia có thể chọn một "giải pháp cứu tinh" từ bên ngoài, chẳng hạn cựu CEO Google Eric Schmidt.

Dù kết quả điều tra ra sao, bê bối ngoại tình của tỉ phú Jensen Huang đã phơi bày điểm yếu lớn nhất của công ty giá trị hàng đầu thế giới: không có kế hoạch cho người kế nhiệm. Huang từng đùa rằng bí quyết làm CEO lâu năm là "đừng để bị sa thải, đừng để thấy chán". Giờ đây, lần đầu tiên, vế thứ nhất không còn nằm hoàn toàn trong tầm kiểm soát của ông.