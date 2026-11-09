CEO Nvidia Jensen Huang thừa nhận ngoại tình với một phụ nữ người Trung Quốc

Ông Huang dự một sự kiện ở Washington D.C. hôm 8.10 ẢNH: AP

Hãng AFP ngày 9.11 đưa tin hội đồng quản trị hãng chip Nvidia thông báo đã mở cuộc điều tra độc lập về thông tin cho rằng CEO kiêm nhà đồng sáng lập Jensen Huang là mục tiêu của hoạt động tình báo nước ngoài.

Thông tin trên được đưa ra sau khi ông Huang (63 tuổi) thừa nhận có quan hệ tình ái với một người phụ nữ mà các quan chức Mỹ cho rằng đang làm việc cho tình báo Trung Quốc.

Cuối tháng trước, tờ The New York Times dẫn kết luận của các quan chức tình báo Mỹ cho rằng người phụ nữ này đã chuyển thông tin cho Bắc Kinh. Người phụ nữ này tên Alice Huang là một CEO người Trung Quốc có liên hệ với Megaspeed, một công ty trung tâm dữ liệu đặt tại Singapore.

Trước khi trở thành một giám đốc cấp cao tại Megaspeed, bà Alice Huang từng là một phóng viên truyền hình tại Trung Quốc. Công ty trung tâm dữ liệu Megaspeed có trụ sở ở Singapore và hiện là một trong những khách hàng lớn nhất của Nvidia tại Đông Nam Á. Trong hai năm qua, Megaspeed đã chi hơn 4,8 tỉ USD để mua các loại chip từ Nvidia.

Cũng theo bản tin, người phụ nữ này đã có mối quan hệ gần gũi với ông Huang.

Trong thông điệp gửi tới các nhân viên công ty được công bố hôm 8.11, ông Huang thừa nhận mình đã ngoại tình, đồng thời gửi lời xin lỗi đến gia đình và tập thể nhân viên công ty.

"Tôi đã không chung thủy với vợ mình. Hành động của tôi đã gây tổn thương cho cô ấy và các con của chúng tôi. Không có lý do gì để biện minh cho những gì tôi đã làm. Tôi vô cùng hối hận", theo lá thư.

Khi được hỏi về sự việc, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết ông không thể đưa ra bình luận, vì đây là một "vấn đề nội bộ của doanh nghiệp".

Ông Huang là nhân vật quan trọng trong cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo (AI) và có mối quan hệ gần gũi với Tổng thống Donald Trump, người từng nhiều lần lên tiếng phản đối việc áp đặt các quy định đối với ngành này, nhằm giúp Mỹ duy trì lợi thế trước Trung Quốc.

Tờ The New York Times cho biết mối quan hệ của bà Huang với ông Huang có thể đã giúp bà có được những hiểu biết sâu sắc về quan điểm của ông Trump đối với AI.

Vấn đề AI nhiều khả năng sẽ được đề cập trong các cuộc thảo luận dự kiến diễn ra giữa ông Trump và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối tháng này tại Trung Quốc.

Trong thông cáo, Nvidia cho biết công ty đã mở một cuộc điều tra độc lập "trước thông tin gần đây cho thấy nhà sáng lập kiêm CEO Huang đã trở thành mục tiêu của một hoạt động tình báo nước ngoài". Công ty này không nêu tên quốc gia cụ thể.

"Dù hội đồng quản trị không có lý do gì để tin rằng an ninh quốc gia hay các bí mật của Nvidia đã bị xâm phạm, cuộc điều tra sẽ xem xét tất cả thông tin hiện có", theo thông cáo.

Hôm 30.10, phát ngôn viên Quách Gia Côn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bác bỏ thông tin trên tờ The New York Times và cho rằng đó là "suy đoán vô căn cứ".