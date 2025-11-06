CEO NVIDIA: Trung Quốc có thể thắng trong cuộc đua AI

"Trung Quốc sẽ giành chiến thắng trong cuộc đua AI", CEO NVIDIA Jensen Huang phát biểu với Financial Times bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tương lai AI của tờ báo này.

Trên nền tảng xã hội X tối 5.11, CEO NVIDIA nhấn mạnh: "Như tôi đã nói từ lâu, Trung Quốc chỉ chậm hơn Mỹ vài nano giây trong lĩnh vực AI. Điều quan trọng là nước Mỹ phải chiến thắng bằng cách tiến lên phía trước và giành được sự ủng hộ của các nhà phát triển toàn cầu".

CEO NVIDIA Jensen Huang

ẢNH: REUTERS

Hồi tháng 10, ông Jensen Huang từng nhận định rằng Mỹ có thể duy trì vị thế nếu thế giới - bao gồm cả cộng đồng nhà phát triển công nghệ khổng lồ của Trung Quốc, và tiếp tục sử dụng hệ thống của NVIDIA. Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra việc chính phủ Trung Quốc đang hạn chế NVIDIA tiếp cận thị trường tỉ dân này.

Việc Trung Quốc bị hạn chế mua chip AI tiên tiến, đặc biệt là các dòng chip của NVIDIA là tâm điểm trong cuộc cạnh tranh công nghệ Mỹ - Trung. Hai cường quốc đang chạy đua giành vị thế thống trị trong lĩnh vực điện toán tiên tiến và AI, theo Reuters.

"Chúng tôi muốn nước Mỹ chiến thắng trong cuộc đua AI này. Không còn nghi ngờ gì nữa", ông Huang phát biểu tại hội nghị nhà phát triển NVIDIA tổ chức ở Washington tháng trước.

"Chúng tôi muốn thế giới được xây dựng dựa trên nền tảng công nghệ của Mỹ. Chắc chắn là vậy. Nhưng chúng tôi cũng cần phải có mặt tại Trung Quốc để thu hút các nhà phát triển của họ. Nhưng nếu nước Mỹ mất đi một nửa số nhà phát triển AI toàn cầu, trong đó có Trung Quốc, thì đó sẽ là một chính sách sai lầm và gây tổn hại lâu dài", ông Huang cảnh báo.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 2.11 cho biết chip Blackwell tiên tiến nhất của NVIDIA nên được dành riêng cho khách hàng Mỹ. Ông Trump cho biết Mỹ có thể cho phép Trung Quốc hợp tác với NVIDIA, "nhưng không phải với các sản phẩm bán dẫn tiên tiến nhất".

Ông Huang trước đó cũng khẳng định NVIDIA không nộp đơn xin cấp phép xuất khẩu sang Trung Quốc, viện dẫn lập trường cứng rắn của Bắc Kinh đối với công ty.

Một báo cáo gần đây của Công ty nghiên cứu Unique Research (Trung Quốc) và Tech Buzz China (Mỹ) cho thấy các startup AI Trung Quốc đang tụt hậu đáng kể so với đối thủ Mỹ về doanh thu định kỳ toàn cầu. Tính đến tháng 8, chỉ có 4 trong số 100 ứng dụng AI hàng đầu thế giới (tính theo doanh thu thường niên) là của Trung Quốc, theo South China Morning Post ngày 6.11.