NVIDIA đạt giá trị 5.000 tỉ USD, vượt GDP nhiều cường quốc

Chỉ 3 tháng trước, nhà sản xuất chip tại Thung lũng Silicon này vừa vượt mốc 4.000 tỉ USD. Theo Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), giá trị của NVIDIA hiện cao hơn GDP của Ấn Độ, Nhật Bản và Anh. Công ty này đã vượt xa các đối thủ cạnh tranh trong ngành chip, và đang trên đà phát triển vũ bão khi nhiều cổ phiếu công nghệ tăng vọt trong những ngày gần đây, theo The Guardian.

Ngay sau khi thị trường Mỹ mở cửa hôm 29.10, cổ phiếu NVIDIA tăng lên 207,86 USD/cổ phiếu với 24,3 tỉ cổ phiếu lưu hành, nâng vốn hóa thị trường lên 5,05 nghìn tỉ USD.

CEO NVIDIA Jensen Huang phát biểu tại Đài Loan, Trung Quốc hồi tháng 6.2024

ẢNH: REUTERS

Nhu cầu mạnh mẽ đối với chip của NVIDIA - loại chip được xem là trung tâm sức mạnh của các sản phẩm và nền tảng AI - là lý do chính khiến giá cổ phiếu của công ty tăng nhanh chóng kể từ đầu năm 2023.

Sự bứt phá của NVIDIA diễn ra giữa lúc Phố Wall liên tục lập kỷ lục mới, nhờ dòng vốn đổ vào lĩnh vực AI.

CEO NVIDIA Jensen Huang hôm 28.10 công bố đơn đặt hàng chip trị giá 500 tỉ USD, đồng thời thông báo một loạt dự án lớn mới như phát triển taxi robot với Uber, đầu tư 1 tỉ USD vào Nokia để cùng nghiên cứu công nghệ 6G, và xây dựng 7 siêu máy tính AI cùng Bộ Năng lượng Mỹ.

Ngoài ra, NVIDIA cũng đang đóng vai trò trụ cột trong kế hoạch mở rộng cơ sở hạ tầng AI của OpenAI. Tháng trước, công ty tuyên bố sẽ đầu tư 100 tỉ USD vào OpenAI, bổ sung ít nhất 10 gigawatt công suất tính toán cho các trung tâm dữ liệu của mình nhằm tăng cường sức mạnh tính toán cho chủ sở hữu của chatbot trí tuệ nhân tạo ChatGPT.

Thành công của NVIDIA cũng thu hút sự chú ý từ chính trường Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29.10 gọi ông Jensen Huang là "người phi thường" và ca ngợi công ty như "một biểu tượng thành công". Nhà lãnh đạo Mỹ thậm chí còn tiết lộ ông sở hữu cổ phiếu NVIDIA trị giá khoảng 1,3 triệu USD.

Tuần trước, ông Trump cho biết sẽ nói chuyện với Chủ tịch nước Trung Quốc nước Tập Cận Bình về chip của NVIDIA.

Tuy nhiên, sự bứt phá của NVIDIA cũng làm dấy lên lo ngại về bong bóng AI. Các quan chức Ngân hàng Anh và IMF đều cảnh báo nguy cơ thị trường công nghệ bị thổi phồng quá mức.

Nhiều chuyên gia lo ngại về bong bóng AI xoay quanh bản chất tuần hoàn của một số giao dịch trong ngành. Bên cạnh đó, các nhà phân tích quan ngại về việc các công ty không đảm bảo được lợi nhuận từ các khoản đầu tư AI và hầu như tất cả các chương trình thí điểm AI trong doanh nghiệp đều thất bại.