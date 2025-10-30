Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

NVIDIA đạt giá trị 5.000 tỉ USD, vượt GDP nhiều cường quốc

Trí Đỗ
Trí Đỗ
30/10/2025 09:28 GMT+7

NVIDIA đã trở thành công ty đầu tiên trên thế giới đạt giá trị thị trường 5.000 tỉ USD, đánh dấu bước ngoặt lịch sử trong bối cảnh bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) và đà tăng mạnh của chứng khoán Mỹ.

Chỉ 3 tháng trước, nhà sản xuất chip tại Thung lũng Silicon này vừa vượt mốc 4.000 tỉ USD. Theo Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), giá trị của NVIDIA hiện cao hơn GDP của Ấn Độ, Nhật Bản và Anh. Công ty này đã vượt xa các đối thủ cạnh tranh trong ngành chip, và đang trên đà phát triển vũ bão khi nhiều cổ phiếu công nghệ tăng vọt trong những ngày gần đây, theo The Guardian.

Ngay sau khi thị trường Mỹ mở cửa hôm 29.10, cổ phiếu NVIDIA tăng lên 207,86 USD/cổ phiếu với 24,3 tỉ cổ phiếu lưu hành, nâng vốn hóa thị trường lên 5,05 nghìn tỉ USD.

NVIDIA cán mốc 5.000 tỉ USD, vượt GDP nhiều cường quốc - Ảnh 1.

CEO NVIDIA Jensen Huang phát biểu tại Đài Loan, Trung Quốc hồi tháng 6.2024

ẢNH: REUTERS

Nhu cầu mạnh mẽ đối với chip của NVIDIA - loại chip được xem là trung tâm sức mạnh của các sản phẩm và nền tảng AI - là lý do chính khiến giá cổ phiếu của công ty tăng nhanh chóng kể từ đầu năm 2023.

Sự bứt phá của NVIDIA diễn ra giữa lúc Phố Wall liên tục lập kỷ lục mới, nhờ dòng vốn đổ vào lĩnh vực AI.

CEO NVIDIA Jensen Huang hôm 28.10 công bố đơn đặt hàng chip trị giá 500 tỉ USD, đồng thời thông báo một loạt dự án lớn mới như phát triển taxi robot với Uber, đầu tư 1 tỉ USD vào Nokia để cùng nghiên cứu công nghệ 6G, và xây dựng 7 siêu máy tính AI cùng Bộ Năng lượng Mỹ.

Ngoài ra, NVIDIA cũng đang đóng vai trò trụ cột trong kế hoạch mở rộng cơ sở hạ tầng AI của OpenAI. Tháng trước, công ty tuyên bố sẽ đầu tư 100 tỉ USD vào OpenAI, bổ sung ít nhất 10 gigawatt công suất tính toán cho các trung tâm dữ liệu của mình nhằm tăng cường sức mạnh tính toán cho chủ sở hữu của chatbot trí tuệ nhân tạo ChatGPT.

Thành công của NVIDIA cũng thu hút sự chú ý từ chính trường Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29.10 gọi ông Jensen Huang là "người phi thường" và ca ngợi công ty như "một biểu tượng thành công". Nhà lãnh đạo Mỹ thậm chí còn tiết lộ ông sở hữu cổ phiếu NVIDIA trị giá khoảng 1,3 triệu USD.

Tuần trước, ông Trump cho biết sẽ nói chuyện với Chủ tịch nước Trung Quốc nước Tập Cận Bình về chip của NVIDIA.

Tuy nhiên, sự bứt phá của NVIDIA cũng làm dấy lên lo ngại về bong bóng AI. Các quan chức Ngân hàng Anh và IMF đều cảnh báo nguy cơ thị trường công nghệ bị thổi phồng quá mức. 

Nhiều chuyên gia lo ngại về bong bóng AI xoay quanh bản chất tuần hoàn của một số giao dịch trong ngành. Bên cạnh đó, các nhà phân tích quan ngại về việc các công ty không đảm bảo được lợi nhuận từ các khoản đầu tư AI và hầu như tất cả các chương trình thí điểm AI trong doanh nghiệp đều thất bại.

Tin liên quan

Uber bắt tay Nvidia triển khai 100.000 robot taxi

Uber bắt tay Nvidia triển khai 100.000 robot taxi

Công ty Uber của Mỹ ngày 28.10 thông báo về kế hoạch triển khai 100.000 chiếc robot taxi sử dụng công nghệ AI của Nvidia.

Mỹ bật đèn xanh cho chip AI Nvidia xuất khẩu sang Trung Quốc

NVIDIA trở thành doanh nghiệp đầu tiên có giá trị vượt 4.000 tỉ USD

Khám phá thêm chủ đề

Nvidia Chip Mỹ trí tuệ nhân tạo Jensen Huang
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận