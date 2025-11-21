Mỹ truy tố 4 người nghi xuất khẩu trái phép chip Nvidia sang Trung Quốc

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 20.11 thông báo đã truy tố 2 người Trung Quốc là Cham Li (38 tuổi) và Jing Chen (45 tuổi) cùng 2 người Mỹ là Ning Ho (34 tuổi) và Brian Raymond (46 tuổi) vì tội âm mưu vi phạm Đạo luật cải cách kiểm soát xuất khẩu (ECRA) và rửa tiền, theo AFP.

Bốn bị can bị cáo buộc âm mưu xuất khẩu trái phép chip của Nvidia sang Trung Quốc ẢNH: REUTERS

Cả 4 bị can bị cáo buộc âm mưu xuất khẩu trái phép các bộ xử lý đồ họa (GPU) tiên tiến của Nvidia sang Trung Quốc qua Malaysia và Thái Lan.

Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp John Eisenberg nói rằng nhóm người này đã làm giả giấy tờ, lập hợp đồng giả và lừa dối các cơ quan chức năng Mỹ. Nhóm nhận được gần 4 triệu USD từ Trung Quốc để thực hiện âm mưu.

Khoảng 400 GPU A100 của Nvidia được xuất khẩu sang Trung Quốc thông qua Malaysia từ tháng 10.2024 đến tháng 1.2025 trong 2 đợt chuyển hàng. Hai đợt khác được xuất khẩu thông qua Thái Lan bị cơ quan chức năng ngăn chặn, trong đó có 10 siêu máy tính HP với GPU H100 và 50 GPU H200 của Nvidia.

Tội vi phạm ECRA và rửa tiền có thể chịu hình phạt lên đến 20 năm tù mỗi tội.

Vụ bắt giữ đã thúc đẩy một nghị sĩ chủ chốt của đảng Cộng hòa kêu gọi thông qua khẩn cấp dự luật theo dõi chip. Dự luật được hạ nghị sĩ John Moolenaar, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và đảng Cộng sản Trung Quốc Hạ viện Mỹ, giới thiệu vào tháng 5 và có 30 đồng nghiệp bảo trợ.

Theo Reuters, dự luật sẽ quy định phải xác minh vị trí chip, bắt buộc nhà sản xuất báo cáo và chia sẻ thông tin về khả năng chuyển hướng. Ngoài ra, các bên sẽ tìm cách ngăn chặn chip Mỹ rơi vào tay kẻ xấu.

"Trung Quốc công nhận ưu thế của Mỹ về đổi mới trí tuệ nhân tạo (AI) và sẽ làm bất cứ điều gì phải làm để bắt kịp. Đó là lý do Đạo luật an ninh chip lưỡng đảng là rất cần thiết", ông Moolenaar nói.

Trung Quốc chưa bình luận gì về những thông tin và cáo buộc trên.