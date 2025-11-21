Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Mỹ truy tố 4 người nghi xuất khẩu trái phép chip Nvidia sang Trung Quốc

Vi Trân
Vi Trân
21/11/2025 09:16 GMT+7

Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố 4 người vì cáo buộc lén xuất khẩu chip tiên tiến của công ty Nvidia sang Trung Quốc.

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 20.11 thông báo đã truy tố 2 người Trung Quốc là Cham Li (38 tuổi) và Jing Chen (45 tuổi) cùng 2 người Mỹ là Ning Ho (34 tuổi) và Brian Raymond (46 tuổi) vì tội âm mưu vi phạm Đạo luật cải cách kiểm soát xuất khẩu (ECRA) và rửa tiền, theo AFP.

Mỹ truy tố 4 người nghi xuất khẩu trái phép chip Nvidia sang Trung Quốc- Ảnh 1.

Bốn bị can bị cáo buộc âm mưu xuất khẩu trái phép chip của Nvidia sang Trung Quốc

ẢNH: REUTERS

Cả 4 bị can bị cáo buộc âm mưu xuất khẩu trái phép các bộ xử lý đồ họa (GPU) tiên tiến của Nvidia sang Trung Quốc qua Malaysia và Thái Lan.

Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp John Eisenberg nói rằng nhóm người này đã làm giả giấy tờ, lập hợp đồng giả và lừa dối các cơ quan chức năng Mỹ. Nhóm nhận được gần 4 triệu USD từ Trung Quốc để thực hiện âm mưu.

Khoảng 400 GPU A100 của Nvidia được xuất khẩu sang Trung Quốc thông qua Malaysia từ tháng 10.2024 đến tháng 1.2025 trong 2 đợt chuyển hàng. Hai đợt khác được xuất khẩu thông qua Thái Lan bị cơ quan chức năng ngăn chặn, trong đó có 10 siêu máy tính HP với GPU H100 và 50 GPU H200 của Nvidia.

Tội vi phạm ECRA và rửa tiền có thể chịu hình phạt lên đến 20 năm tù mỗi tội.

Vụ bắt giữ đã thúc đẩy một nghị sĩ chủ chốt của đảng Cộng hòa kêu gọi thông qua khẩn cấp dự luật theo dõi chip. Dự luật được hạ nghị sĩ John Moolenaar, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và đảng Cộng sản Trung Quốc Hạ viện Mỹ, giới thiệu vào tháng 5 và có 30 đồng nghiệp bảo trợ.

Theo Reuters, dự luật sẽ quy định phải xác minh vị trí chip, bắt buộc nhà sản xuất báo cáo và chia sẻ thông tin về khả năng chuyển hướng. Ngoài ra, các bên sẽ tìm cách ngăn chặn chip Mỹ rơi vào tay kẻ xấu.

"Trung Quốc công nhận ưu thế của Mỹ về đổi mới trí tuệ nhân tạo (AI) và sẽ làm bất cứ điều gì phải làm để bắt kịp. Đó là lý do Đạo luật an ninh chip lưỡng đảng là rất cần thiết", ông Moolenaar nói.

Trung Quốc chưa bình luận gì về những thông tin và cáo buộc trên.

Tin liên quan

Mỹ chặn đường xuất khẩu chip AI Blackwell của NVIDIA sang Trung Quốc

Mỹ chặn đường xuất khẩu chip AI Blackwell của NVIDIA sang Trung Quốc

Nhà Trắng khẳng định chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện không có kế hoạch cho phép NVIDIA bán dòng chip trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến nhất của mình là Blackwell cho Trung Quốc.

Rộ tin nhà khoa học hàng đầu Trung Quốc về phát triển chip cho vũ khí bị bắt

Mỹ cài 'bọ' vào các lô hàng chip AI để ngăn tuồn sang Trung Quốc?

Khám phá thêm chủ đề

Mỹ trung quốc Chip Nvidia xuất khẩu chip truy tố
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận