Trung Quốc mở cuộc điều tra nhằm vào Qualcomm

Theo đó, Cục Quản lý thị trường nhà nước Trung Quốc (SAMR) nghi ngờ Qualcomm vi phạm luật chống độc quyền của nước này trong thương vụ hồi tháng 6 thâu tóm công ty Autotalks (Israel), chuyên phát triển chip dành cho công nghệ tự hành của ô tô. Tuy nhiên, nhà chức trách Trung Quốc chưa công bố thêm thông tin chi tiết của cuộc điều tra. Nhà sản xuất chip của Mỹ chưa phản hồi về động thái của chính quyền Trung Quốc.

Động thái của SAMR được thực hiện sau một loạt các biện pháp của Bắc Kinh dường như nhằm phản ứng đối với các hạn chế của Mỹ về quyền tiếp cận của Trung Quốc với chip bán dẫn tiên tiến. Đầu tuần này, Bộ Thương mại Trung Quốc đã thêm Công ty tư vấn chip TechInsights (Canada) vào "danh sách thực thể không đáng tin cậy", cấm các cá nhân và tổ chức Trung Quốc chia sẻ dữ liệu hoặc cung cấp thông tin nhạy cảm cho TechInsights. Trước đó, TechInsights đã xuất bản một số báo cáo chi tiết về sự phát triển chất bán dẫn của Huawei (Trung Quốc).

Tháng trước, SAMR thông báo phát hiện tập đoàn chip NVIDIA (Mỹ) vi phạm luật chống độc quyền của Trung Quốc. Thông báo này được đưa ra sau một cuộc điều tra bắt đầu vào tháng 12.2024 liên quan việc NVIDIA mua lại nhà cung cấp thiết bị kết nối Mellanox Technologies (Israel) trị giá 6,9 tỉ USD.

Bắc Kinh đã tăng cường hành động chống lại các công ty Mỹ khi những gã khổng lồ công nghệ của Trung Quốc, nổi bật là Huawei, đang chào bán nhiều dòng chip bán dẫn tiên tiến.

* Cũng vào hôm qua, tờ South China Morning Post đưa tin Thượng viện Mỹ vừa thông qua luật yêu cầu các công ty sản xuất chip hỗ trợ phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) của NVIDIA và AMD sẽ phải đảm bảo các công ty Mỹ được ưu tiên truy cập vào sản phẩm NVIDIA và AMD trước khi bán cho Trung Quốc.

Luật trên nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh của Mỹ trong các ngành công nghiệp tiên tiến và hạn chế xuất khẩu sang Trung Quốc và các đối thủ nước ngoài khác. Tờ báo dẫn lời Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren tuyên bố: "Thượng viện đã hành động để đảm bảo khách hàng Mỹ - bao gồm các doanh nghiệp nhỏ và các công ty khởi nghiệp - không bị buộc phải xếp hàng sau những gã khổng lồ công nghệ của Trung Quốc khi mua chip AI mới nhất".

Tháng trước, Hạ viện cũng thông qua luật tương tự để hỗ trợ doanh nghiệp Mỹ nhưng không nêu chi tiết hạn chế NVIDIA và AMD xuất khẩu chip AI. Vì thế, hai viện quốc hội Mỹ có thể sẽ phải thảo luận để "chốt hạ" về chi tiết của luật trên.

Động thái mới của Thượng viện có phần bất nhất với chính quyền của Tổng thống Donald Trump vốn đạt thỏa thuận với NVIDIA và AMD nới lỏng việc hạn chế 2 công ty này xuất khẩu chip AI tiên tiến sang Trung Quốc dù kèm theo một số điều kiện.