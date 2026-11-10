Toàn cảnh bê bối ngoại tình của CEO Nvidia Jensen Huang

Tin liên quan Từ công ty 3 người đến đế chế 5.000 tỉ USD: Nvidia của CEO Jensen Huang đã làm thế nào?Từ một công ty khởi nghiệp chỉ có 3 nhà sáng lập vào năm 1993, Nvidia đã vươn lên thành tập đoàn công nghệ đầu tiên trên thế giới chạm mốc vốn hóa 5.000 tỉ USD. Đằng sau bước phát triển này là hàng loạt quyết định công nghệ mang tính bước ngoặt.Khối tài sản khổng lồ của CEO NVIDIA Jensen Huang sẽ ra sao nếu ly hôn?Ông Trump đã nói chuyện với CEO NVIDIA Jensen Huang về nghi vấn tình báo Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC1Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vnBƯỚC2Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải.Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi!LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luậnQuan tâm nhấtMới nhấtXem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề Nvidia Jensen Huang ngoại tình CEO Nvidia
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