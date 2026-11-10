Toàn cảnh bê bối ngoại tình của CEO Nvidia Jensen Huang

Ngày 8.11.2026, Jensen Huang gửi email cho toàn bộ nhân viên Nvidia, thừa nhận ngoại tình. Nhưng câu chuyện không dừng ở đó. Người phụ nữ được báo chí nêu tên bị tình báo Mỹ nghi là… gián điệp.