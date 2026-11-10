Khối tài sản khổng lồ của CEO NVIDIA Jensen Huang sẽ ra sao nếu ly hôn?

Theo tạp chí Forbes, tính đến chiều 9.11, ông Jensen Huang sở hữu lượng tài sản ước tính 155,2 tỉ USD, thuộc nhóm những người giàu nhất thế giới. Tuy nhiên, khối tài sản khổng lồ này có thể đối mặt với những thay đổi đáng kể nếu ông và vợ - bà Lori Huang - quyết định ly hôn.

CEO NVIDIA Jensen Huang (trái) và vợ Lori Huang trò chuyện với cựu CEO Apple Tim Cook trong tiệc chiêu đãi tại Nhà Trắng ngày 24.9.2026 ẢNH: AFP

Ngày 8.11, CEO NVIDIA thừa nhận trong email gửi nhân viên rằng ông đã "không chung thủy với vợ", sau khi xuất hiện thông tin về mối quan hệ ngoài hôn nhân với nữ doanh nhân Alice Huang, người bị giới tình báo Mỹ nghi có liên hệ với chính phủ Trung Quốc.

"Hành động của tôi đã làm tổn thương cô ấy và các con. Không có lời bào chữa nào cho những gì tôi đã làm. Tôi vô cùng xin lỗi", ông Jensen Huang viết.

Ông Jensen Huang và bà Lori kết hôn năm 1985, sau khi quen nhau tại Đại học bang Oregon (Mỹ). Tám năm sau, ông cùng 2 cộng sự thành lập NVIDIA, doanh nghiệp sau này trở thành một trong những tập đoàn công nghệ giá trị nhất thế giới. Ông Huang từng khẳng định vợ mình đã đồng hành cùng NVIDIA trong mọi giai đoạn phát triển.

Điểm mấu chốt nằm ở luật tài sản chung của bang California, nơi vợ chồng ông Huang sinh sống. Theo Điều 760 Bộ luật gia đình California, tài sản có được trong thời gian hôn nhân khi cặp vợ chồng cư trú tại tiểu bang thường được coi là tài sản chung và về nguyên tắc sẽ được "chia đều" khi ly hôn, trừ những trường hợp được xác định là tài sản riêng hoặc có thỏa thuận hợp pháp khác.

Nếu toàn bộ khối tài sản 155,2 tỉ USD của ông Huang được xác định là tài sản chung, phần của bà Lori về lý thuyết có thể lên tới khoảng 77,6 tỉ USD. Con số thực tế còn phụ thuộc vào giá cổ phiếu NVIDIA, cơ cấu sở hữu và những thỏa thuận tài sản giữa 2 vợ chồng.

Báo cáo gửi cổ đông năm 2026 của NVIDIA cho thấy phần lớn cổ phần được ghi nhận thuộc sở hữu của ông Jensen Huang nằm trong các quỹ tín thác do 2 vợ chồng cùng quản lý, với khả năng cùng hưởng lợi. Tuy nhiên, hiện chưa rõ họ có ký thỏa thuận tiền hôn nhân hoặc thỏa thuận phân chia tài sản sau kết hôn hay không.

Theo The Wall Street Journal ngày 8.11, ông Huang từng kể với đồng nghiệp rằng vợ phụ trách phần lớn giấy tờ và tài chính gia đình, đến mức ông không tự thanh toán các hóa đơn cá nhân.

Nếu xảy ra một cuộc phân chia ở quy mô hàng chục tỉ USD, vụ việc có thể vượt xa nhiều cuộc ly hôn đình đám trong giới tỉ phú. Năm 2019, bà MacKenzie Scott nhận lượng cổ phiếu Amazon trị giá khoảng 35,6 tỉ USD khi hoàn tất ly hôn với nhà sáng lập Jeff Bezos.

