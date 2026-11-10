    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Khối tài sản khổng lồ của CEO NVIDIA Jensen Huang sẽ ra sao nếu ly hôn?

    Trí Đỗ
    Trí Đỗ
    Bê bối ngoại tình của CEO NVIDIA Jensen Huang làm dấy lên câu hỏi về số phận của khối tài sản khổng lồ nếu cuộc hôn nhân kéo dài hơn 40 năm của ông đổ vỡ.

    Theo tạp chí Forbes, tính đến chiều 9.11, ông Jensen Huang sở hữu lượng tài sản ước tính 155,2 tỉ USD, thuộc nhóm những người giàu nhất thế giới. Tuy nhiên, khối tài sản khổng lồ này có thể đối mặt với những thay đổi đáng kể nếu ông và vợ - bà Lori Huang - quyết định ly hôn.

    Khối tài sản khổng lồ của CEO NVIDIA Jensen Huang sẽ ra sao nếu ly hôn? - Ảnh 1.

    CEO NVIDIA Jensen Huang (trái) và vợ Lori Huang trò chuyện với cựu CEO Apple Tim Cook trong tiệc chiêu đãi tại Nhà Trắng ngày 24.9.2026

    ẢNH: AFP

    Ngày 8.11, CEO NVIDIA thừa nhận trong email gửi nhân viên rằng ông đã "không chung thủy với vợ", sau khi xuất hiện thông tin về mối quan hệ ngoài hôn nhân với nữ doanh nhân Alice Huang, người bị giới tình báo Mỹ nghi có liên hệ với chính phủ Trung Quốc. 

    "Hành động của tôi đã làm tổn thương cô ấy và các con. Không có lời bào chữa nào cho những gì tôi đã làm. Tôi vô cùng xin lỗi", ông Jensen Huang viết.

    Ông Jensen Huang và bà Lori kết hôn năm 1985, sau khi quen nhau tại Đại học bang Oregon (Mỹ). Tám năm sau, ông cùng 2 cộng sự thành lập NVIDIA, doanh nghiệp sau này trở thành một trong những tập đoàn công nghệ giá trị nhất thế giới. Ông Huang từng khẳng định vợ mình đã đồng hành cùng NVIDIA trong mọi giai đoạn phát triển.

    Điểm mấu chốt nằm ở luật tài sản chung của bang California, nơi vợ chồng ông Huang sinh sống. Theo Điều 760 Bộ luật gia đình California, tài sản có được trong thời gian hôn nhân khi cặp vợ chồng cư trú tại tiểu bang thường được coi là tài sản chung và về nguyên tắc sẽ được "chia đều" khi ly hôn, trừ những trường hợp được xác định là tài sản riêng hoặc có thỏa thuận hợp pháp khác.

    Nếu toàn bộ khối tài sản 155,2 tỉ USD của ông Huang được xác định là tài sản chung, phần của bà Lori về lý thuyết có thể lên tới khoảng 77,6 tỉ USD. Con số thực tế còn phụ thuộc vào giá cổ phiếu NVIDIA, cơ cấu sở hữu và những thỏa thuận tài sản giữa 2 vợ chồng.

    Báo cáo gửi cổ đông năm 2026 của NVIDIA cho thấy phần lớn cổ phần được ghi nhận thuộc sở hữu của ông Jensen Huang nằm trong các quỹ tín thác do 2 vợ chồng cùng quản lý, với khả năng cùng hưởng lợi. Tuy nhiên, hiện chưa rõ họ có ký thỏa thuận tiền hôn nhân hoặc thỏa thuận phân chia tài sản sau kết hôn hay không.

    Theo The Wall Street Journal ngày 8.11, ông Huang từng kể với đồng nghiệp rằng vợ phụ trách phần lớn giấy tờ và tài chính gia đình, đến mức ông không tự thanh toán các hóa đơn cá nhân.

    Nếu xảy ra một cuộc phân chia ở quy mô hàng chục tỉ USD, vụ việc có thể vượt xa nhiều cuộc ly hôn đình đám trong giới tỉ phú. Năm 2019, bà MacKenzie Scott nhận lượng cổ phiếu Amazon trị giá khoảng 35,6 tỉ USD khi hoàn tất ly hôn với nhà sáng lập Jeff Bezos.

    Ông Trump đã nói chuyện với CEO NVIDIA Jensen Huang về nghi vấn tình báo

    Tin liên quan

    Tỉ phú Elon Musk và giới tài chính nói gì sau bê bối ngoại tình của CEO NVIDIA?

    Tỉ phú Elon Musk và giới tài chính nói gì sau bê bối ngoại tình của CEO NVIDIA?

    Tỉ phú Elon Musk cùng các ông trùm tài chính nổi tiếng lên tiếng ủng hộ CEO NVIDIA Jensen Huang, giữa lúc ông bị điều tra nội bộ về quan hệ tình cảm với một phụ nữ bị nghi liên quan tình báo Trung Quốc.

    Ông Trump nói đã hỏi CEO NVIDIA về nữ doanh nhân Trung Quốc

    CEO Nvidia Jensen Huang thừa nhận ngoại tình với một phụ nữ người Trung Quốc

    Khám phá thêm chủ đề

    Jensen Huang CEO Nvidia ly hôn chia tài sản Lori Huang CEO NVIDIA ngoại tình

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận