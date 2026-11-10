Ông Trump nói đã hỏi CEO NVIDIA về nữ doanh nhân Trung Quốc

Hội đồng quản trị NVIDIA đã mở một cuộc điều tra sau khi tờ The New York Times đưa tin ông Huang có mối quan hệ gần gũi với một nữ doanh nhân người Trung Quốc mà giới tình báo Mỹ tin rằng đã chia sẻ thông tin với Bắc Kinh. Giá cổ phiếu của NVIDIA ngày 9.11 đã giảm xuống mức thấp nhất trong 7 tháng, theo Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trao tặng Huân chương Khoa học quốc gia cho ông Jensen Huang, CEO của Tập đoàn NVIDIA, ở Washington D.C ngày 8.10

Ảnh: AFP

Tổng thống Trump ngày 9.11 đã bày tỏ sự "kinh ngạc" trước các cáo buộc trên, và cho hay ông đã trò chuyện với ông Huang trước đó cùng ngày "để hỏi thăm xem ông ấy có ổn không", đồng thời gọi vị CEO công nghệ sinh ra tại Đài Loan này là một "người tuyệt vời".

"Tôi đã hỏi ông ấy: "Ông có biết cô ta là gián điệp không?" Ông ấy trả lời: "Tôi hoàn toàn không biết cô ta là gián điệp", và tôi thực sự tin ông ấy", ông Trump phát biểu tại một cuộc họp báo ở Nhà Trắng.

Tổng thống Trump bày tỏ: "Tôi hy vọng mọi chuyện sẽ ổn. Tôi hy vọng không có vấn đề gì xảy ra. Tôi tin rằng ông ấy đang phải chịu đựng rất nhiều...đau khổ hơn vì gia đình mình, người vợ mà ông ấy yêu thương, và gia đình của ông ấy. Chắc chắn là ông ấy đang rất đau khổ".

"Tôi biết FBI đang xem xét vấn đề này. Tôi nghĩ ông ấy sẽ ổn thôi", ông Trump nói thêm.

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Hôm 8.11, ông Huang đã gửi một thông điệp tới các nhân viên tại NVIDIA, trong đó ông thừa nhận mình có quan hệ ngoài hôn nhân, đồng thời gửi lời xin lỗi đến gia đình và đội ngũ nhân viên công ty.

Ông Huang là một trong những đồng minh thân cận nhất của ông Trump tại Thung lũng Silicon. Mối quan hệ giữa hai người đã bắt đầu từ ít nhất là vào năm 2025.

Trong hai năm qua, ông Huang đã nhiều lần bày tỏ sự ủng hộ đối với chương trình nghị sự của chính quyền Tổng thống Trump và thường xuyên xuất hiện tại Washington D.C, trong bối cảnh NVIDIA tìm cách bán các loại chip tiên tiến sang thị trường Trung Quốc.