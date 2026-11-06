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    Trung Quốc triển khai tên lửa đạn đạo liên lục địa có tầm bắn 18.000 km

    Văn Khoa
    Văn Khoa

    Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) ngày 5.11 đưa tin lực lượng tên lửa nước này đã bắt đầu đưa tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Đông Phong-61 vào các đợt huấn luyện thường kỳ.

    CCTV dẫn lời một chuyên gia quân sự nhận định rằng quá trình chuyển từ giai đoạn ra mắt công chúng sang huấn luyện thường kỳ của Đông Phong-61 (DF-61) diễn ra nhanh hơn nhiều so với lộ trình thông thường để một loại ICBM đạt trạng thái sẵn sàng tác chiến, theo hãng tin Kyodo News.

    Trung Quốc triển khai tên lửa đạn đạo liên lục địa có tầm bắn 18.000 km - Ảnh 1.

    ICBM DF-61 xuất hiện trong một cuộc duyệt binh tại Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 3.9.2025

    Ảnh: AP

    Cũng theo vị chuyên gia này, năng lực phản công hạt nhân từ mặt đất của Trung Quốc đã được cải thiện, với khả năng sống sót cao hơn cùng năng lực vượt qua các hệ thống phòng thủ của đối phương được nâng cao.

    ICBM DF-61 được công bố tại cuộc duyệt binh diễn ra tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh vào ngày 3.9.2025.

    DF-61 được giới thiệu là loại tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và được cho là phiên bản nâng cấp của DF-41, loại ICBM tiên tiến nhất của Trung Quốc và có tầm bắn đủ sức vươn tới bất kỳ địa điểm nào trên lãnh thổ Mỹ.

    DF-61 được trang bị hệ thống dẫn đường chính xác hơn và ước tính có tầm bắn lên tới 18.000 km, theo tờ Sing Tao Daily.

    Trước đó, vào ngày 3.12.2025, Reuters đưa tin trong một bản thảo báo cáo, Lầu Năm Góc cho rằng Trung Quốc có khả năng đã lắp hơn 100 ICBM DF-31 xuống hầm phóng tại 3 khu vực gần Mông Cổ.

    Tuy nhiên, tại cuộc họp báo cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nói chưa đọc báo cáo của Lầu Năm Góc nhưng cho hay từng chứng kiến "những sự thổi phồng tương tự" từ Mỹ.

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