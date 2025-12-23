Trung Quốc nói gì về tin triển khai hơn 100 ICBM xuống hầm phóng?

Trong một bản thảo báo cáo, Lầu Năm Góc cho biết Trung Quốc có khả năng đã lắp hơn 100 tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) DF-31 xuống hầm phóng (silo) tại 3 khu vực gần Mông Cổ, theo Reuters ngày 23.12.

Bản tin Các nhà khoa học nguyên tử (BAS), tổ chức phi lợi nhuận tại Mỹ, cho rằng Trung Quốc đã mở rộng và hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân nhanh hơn bất kỳ cường quốc hạt nhân nào khác và không có ý định theo đuổi hoặc thảo luận về việc kiểm soát vũ khí toàn diện.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-31BJ tại cuộc duyệt binh ở quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh (Trung Quốc) hôm 3.9 ẢNH: AFP

Tại cuộc họp báo ngày 23.12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nói chưa đọc báo cáo của Lầu Năm Góc nhưng cho hay từng chứng kiến "những sự thổi phồng tương tự" từ Mỹ.

"Điều đó nhằm tìm cái cớ để thúc đẩy việc hiện đại hóa lực lượng hạt nhân của họ và các hành động gây phá vỡ sự ổn định chiến lược toàn cầu", ông Lâm nói.

"Là một siêu cường hạt nhân với kho vũ khí hạt nhân lớn nhất, nhiệm vụ cấp bách nhất cho Mỹ là nghiêm túc thực hiện trách nhiệm đặc biệt và ưu tiên về giải giới hạt nhân. Mỹ nên giảm đáng kể kho vũ khí hạt nhân của họ để tạo điều kiện cho các nước sở hữu vũ khí hạt nhân khác tham gia quá trình giải giới hạt nhân", người phát ngôn nói thêm.

Mặt khác, ông Lâm tuyên bố Trung Quốc tuân thủ nghiêm túc chính sách không sử dụng vũ khí hạt nhân trước, thay vào đó là duy trì chiến lược tự vệ hạt nhân. Ngoài ra, ông nhấn mạnh Trung Quốc không tham gia cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân với nước nào.

Theo báo cáo của Lầu Năm Góc, Trung Quốc có chưa đến 600 đầu đạn hạt nhân vào năm 2024 nhưng đang trên đà sở hữu hơn 1.000 đầu đạn vào năm 2030. Trong khi đó, Mỹ ước tính có khoảng 5.177 đầu đạn hạt nhân.

Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận. Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nhiều lần công khai yêu cầu Trung Quốc tham gia các hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân với Nga và Mỹ.