Thổ Nhĩ Kỳ trình làng ICBM đầu tiên

Trí Đỗ
07/05/2026 05:42 GMT+7

Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) đầu tiên do nước này tự phát triển, đánh dấu bước tiến quan trọng của ngành công nghiệp quốc phòng nội địa.

Thổ Nhĩ Kỳ trình làng ICBM đầu tiên - Ảnh 1.

Một tên lửa mà Thổ Nhĩ Kỳ giới thiệu có vận tốc bội siêu thanh

ảnh: reuters

Theo Đài RT, tên lửa mang tên Yildirimhan được giới thiệu tại triển lãm công nghiệp quốc phòng SAHA 2026 ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 5.5. Sản phẩm do nhà thầu ROKETSAN phát triển, có tầm bắn ước tính khoảng 6.000 km và đạt tốc độ từ Mach 9 đến Mach 25.

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Yaşar Güler cho biết đây là tên lửa tầm xa nhất của nước này, đồng thời là thiết kế nhiên liệu lỏng đầu tiên có khả năng bay siêu thanh. Ông mô tả hệ thống này là bước tiến lớn về năng lực phòng thủ, chủ yếu phục vụ răn đe nhưng sẵn sàng được sử dụng khi cần thiết.

Với diễn biến trên, Thổ Nhĩ Kỳ đã gia nhập nhóm ít quốc gia sở hữu năng lực ICBM, bên cạnh Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh, Ấn Độ, Israel và CHDCND Triều Tiên. Ankara những năm gần đây tăng tốc phát triển công nghiệp quốc phòng tự chủ, trải rộng từ UAV, tên lửa, phòng không đến công nghệ hàng không - vũ trụ. 

NATO đánh chặn tên lửa Iran phóng vào Thổ Nhĩ Kỳ, Ankara cảnh báo Tehran

NATO tuyên bố đã bắn hạ tên lửa đạn đạo thứ hai được phóng từ Iran vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ hôm 9.3, khiến Ankara đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc đối với Tehran, theo AFP.

