Gói mua 20 tiêm kích Typhoon của Thổ Nhĩ Kỳ bị chê quá đắt
Video Thế giới

Gói mua 20 tiêm kích Typhoon của Thổ Nhĩ Kỳ bị chê quá đắt

Trúc Huỳnh - Vi Trân
28/10/2025 17:00 GMT+7

Thổ Nhĩ Kỳ đã ký thỏa thuận trị giá gần 11 tỉ USD để mua 20 tiêm kích Eurofighter Typhoon của Anh nhằm nâng cấp không quân.

Thỏa thuận "biểu tượng" được ký kết trong chuyến thăm Ankara của Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 27.10, chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ đầu tiên từ khi ông nhậm chức vào năm 2024.

Theo Reuters, phía Anh cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ nhận lô tiêm kích Eurofighter Typhoon đầu tiên vào năm 2030. Thủ tướng Starmer nói rằng quốc gia đồng minh NATO có quyền mua thêm.

Tiêm kích Typhoon do liên minh các nước Anh, Đức, Tây Ban Nha và Ý cùng sản xuất. Một số nhà phân tích cho rằng hợp đồng 8 tỉ bảng Anh (khoảng 10,7 tỉ USD) cho 20 chiếc Typhoon là quá mắc.

Nhà phân tích an ninh quốc phòng Burak Yildirim tại Istanbul nói với Reuters rằng ngay cả khi hợp đồng bao gồm các lựa chọn, đạn dược, phụ tùng và huấn luyện, thì đây cũng là thỏa thuận có giá quá cao. Ông nói: "Họ đang bán máy bay với giá của tàu hộ tống. Một máy bay chiến đấu với giá 400 triệu bảng Anh thì thật khó tin. Họ đang bán 1 chiếc máy bay với giá của 4 chiếc".

Thổ Nhĩ Kỳ và Anh chưa bình luận về nhận xét này.

