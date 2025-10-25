Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Tiêm kích Gripen mang lại sức mạnh gì cho Ukraine?
Video Thế giới

La Vi
25/10/2025 07:34 GMT+7

Thụy Điển đã ký một bản ghi nhớ có thể cung cấp cho Ukraine tới 150 máy bay chiến đấu Gripen do nước này tự sản xuất. Vậy máy bay chiến đấu Gripen là gì và nó có thể mang lại điều gì cho Ukraine?

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang tìm cách mua tới 150 máy bay chiến đấu Gripen từ Thụy Điển, trong bối cảnh cuộc chiến của Nga ở Ukraine không có dấu hiệu sớm kết thúc.

Ông Zelensky cho biết Ukraine hy vọng sẽ nhận và bắt đầu sử dụng các chiến đấu cơ này vào năm sau. Dưới đây là cái nhìn chi tiết về loại máy bay này và những thay đổi Gripen có thể tạo nên trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Chiến đấu cơ Gripen là gì?

Gripen trong tiếng Thụy Điển dùng để chỉ sinh vật huyền thoại có mình sư tử, đầu và cánh đại bàng. Đây là một máy bay chiến đấu siêu thanh hạng nhẹ, một động cơ, thế hệ thứ tư.

Gripen là máy bay chiến đấu đa nhiệm, được thiết kế cho chiến đấu không đối không, ném bom trên không và trinh sát. Gripen được xem như một lựa chọn thay thế chi phí thấp đáng tin cậy thay cho các máy bay thế hệ thứ năm đắt tiền hơn như F-35.

Tiêm kích Gripen mang lại sức mạnh gì cho Ukraine? - Ảnh 1.

Một máy bay chiến đấu Saab JAS 39 Gripen của Không quân Thụy Điển

ẢNH: REUTERS

Phiên bản mới nhất có thể được tiếp nhiên liệu, bổ sung vũ khí đạn dược và quay lại bầu trời chỉ trong vòng 10-20 phút sau khi hạ cánh, và có khả năng hoạt động từ các đường băng tương đối thô sơ.

Gripen đã được sử dụng ở đâu?

Truyền thông Thụy Điển cho biết Gripen lần đầu tiên được sử dụng trong chiến đấu trực tiếp vào năm nay, khi Thái Lan triển khai chiến đấu cơ này trong các cuộc đối đầu với Campuchia.

Trước đó, Gripen chủ yếu được sử dụng cho tuần tra không phận. Chiến đấu cơ này đã được triển khai tới Ba Lan vào năm nay trong khuôn khổ nhiệm vụ NATO để tuần tra không phận các nước đồng minh.

Những quốc gia nào khác đã mua Gripen?

Gripen đã được xuất khẩu sang Nam Phi, Thái Lan, Brazil, Cộng hòa Czech và Hungary. Colombia đã cho biết có kế hoạch mua một số chiếc. Và Peru cũng đang xem xét một thỏa thuận để thay thế đội máy bay đã lỗi thời của họ.

Xem thêm bình luận