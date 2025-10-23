Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
CEO Musk chê giám đốc NASA 'IQ hai chữ số'
Video Thế giới

CEO Musk chê giám đốc NASA ‘IQ hai chữ số’

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
23/10/2025 21:41 GMT+7

Quyền giám đốc NASA Sean Duffy và tỉ phú Elon Musk hôm 21.10 có màn đấu khẩu trực tuyến về việc ai sẽ lãnh đạo cơ quan không gian Mỹ.

Diễn biến này xảy ra một ngày sau khi ông Duffy mời các công ty tham gia sứ mệnh hạ cánh lên mặt trăng, cạnh tranh trực tiếp với SpaceX của tỉ phú Musk.

Cuộc tranh cãi liên quan đến một thông tin cho rằng quyền Giám đốc Duffy muốn sáp nhập NASA, tức Cơ quan Hàng không và Không gian Mỹ, vào Bộ Giao thông Vận tải. Chính ông Duffy hiện là Bộ trưởng Giao thông vận tải, và một bài báo trên tờ The Wall Street Journal cho rằng động thái như vậy có thể đảm bảo vị trí của ông Duffy tại NASA.

Bình luận về thông tin này, tỉ phú Musk viết trên mạng xã hội X rằng: “Người chịu trách nhiệm cho chương trình vũ trụ của Mỹ không thể có chỉ số IQ hai chữ số”.

Một ngày trước đó, ông Duffy phát biểu trên chương trình “Fox & Friends” của Fox News cho hay quá trình phát triển tàu vũ trụ Starship của SpaceX đang chậm tiến độ trong sứ mệnh đưa con người trở lại mặt trăng theo chương trình Artemis của NASA.

CEO Musk chê giám đốc NASA ‘IQ hai chữ số’? - Ảnh 1.

Tên lửa đẩy SpaceX Super Heavy mang theo tàu vũ trụ Starship trong chuyến bay thử nghiệm thứ 11 tại bệ phóng của công ty ở Starbase, Texas (Mỹ), ngày 13.10.2025

ẢNH: REUTERS

Do đó, quyền giám đốc NASA cho biết cơ quan này sẽ mời các công ty khác tham gia cạnh tranh cho sứ mệnh, đã được trao cho SpaceX vào năm 2021.

Hãng tin Reuters dẫn lời người phát ngôn của NASA Bethany Stevens cho biết ông Duffy đang tập trung vào việc giúp Mỹ đánh bại Trung Quốc trong cuộc đua lên mặt trăng.

Hiện tỉ phú Musk và SpaceX chưa không trả lời yêu cầu bình luận.

“Tôi yêu thích niềm đam mê. Cuộc đua lên mặt trăng đang BẮT ĐẦU”, ông Duffy viết như vậy trên X hôm 21.10 để trả lời một bài đăng của ông Musk cam đoan Starship sẽ “cuối cùng cũng sẽ đảm đương toàn bộ sứ mệnh mặt trăng”. Ông nhấn mạnh rằng “các công ty lớn không nên sợ thách thức”.

Khi nào NASA đưa con người trở lại mặt trăng, và tại sao?

Khi nào NASA đưa con người trở lại mặt trăng, và tại sao?

Chương trình Artemis của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) dự kiến đưa con người trở lại mặt trăng vào năm 2027.

Xem thêm bình luận