Mỹ tuyên bố diệt 6 tàu cao tốc, hạ tên lửa, UAV Iran khi mở cửa eo biển Hormuz

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát động chiến dịch mang tên Dự án Tự do vào hôm 4.5 nhằm tìm cách giành lại quyền kiểm soát vùng biển chiến lược quan trọng này từ tay Iran. Đường qua eo biển Hormuz trên thực tế đã bị Iran đóng lại từ sau khi Mỹ và Israel bắt đầu xung đột vào ngày 28.2.

Đô đốc Brad Cooper, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM), từ chối bình luận về câu hỏi ông có cho rằng lệnh ngừng bắn bắt đầu từ ngày 8.4 vẫn còn hiệu lực hay không khi Iran tấn công trả đũa trong khu vực, trong đó có việc tập kích bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) hôm 4.5.

Tuy nhiên Đô đốc Cooper cho rằng các nỗ lực của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nhằm "gây nhiễu" chiến dịch của ông Trump.

Ông nói: "IRGC đã phóng nhiều tên lửa hành trình, máy bay không người lái và tàu nhỏ nhằm vào các tàu mà chúng tôi đang bảo vệ. Chúng tôi đã đánh bại từng mối đe dọa đó thông qua việc sử dụng chính xác các loại đạn phòng thủ".

Đô đốc Cooper cho biết ông "khuyến cáo mạnh mẽ" các lực lượng Iran phải tránh xa các tài sản quân sự của Mỹ khi Washington phát động chiến dịch mà ông cho biết có sự tham gia của 15.000 quân nhân Mỹ, các tàu khu trục hải quân Mỹ, hơn 100 máy bay trên bộ và trên biển cùng các tài sản dưới mặt nước.

Một tàu Hàn Quốc đã bị trúng đạn nổ ở eo biển Hormuz hôm 4.5, nhưng ông Trump bình luận trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng con tàu Hàn Quốc không phải là một phần của chiến dịch và có lẽ nước này nên tham gia cùng nỗ lực của Mỹ để bảo vệ các hoạt động di chuyển của tàu thuyền gần Iran. Ông Trump ước tính Mỹ đã đánh chìm 7 xuồng cao tốc của Iran.

Chiến dịch của Mỹ nhằm khai thông eo biển Hormuz bao gồm nhiều bước, trong đó đầu tiên là dọn sạch thủy lôi để mở một tuyến đi. Sau đó, Mỹ đã chứng minh sự an toàn của tuyến đường này vào đầu ngày 4.5 bằng cách đưa hai tàu thương mại mang cờ Mỹ qua eo biển.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cho biết không có tàu thương mại nào vượt qua eo biển trong vài giờ qua và tuyên bố ngược lại của Mỹ là sai sự thật. Truyền thông nhà nước Iran cũng bác bỏ các báo cáo cho rằng Mỹ đã đánh chìm tàu của Iran.

Đô đốc Cooper cho biết chiến dịch của Mỹ vượt xa một nhiệm vụ hộ tống truyền thống. Thay vào đó, ông nói đó là một sắp xếp phòng thủ lớn hơn, có nhiều lớp, bao gồm tàu thuyền, trực thăng, máy bay và thậm chí cả tác chiến điện tử để phòng thủ trước các mối đe dọa từ Iran.

Ông cho biết các xuồng cao tốc của Iran đã bị đánh chìm bởi trực thăng Apache và Seahawk của Mỹ.

Đô đốc Cooper cho biết quân đội Mỹ đang khuyến khích các tàu thuyền di chuyển qua tuyến đường này bất chấp các mối đe dọa của Iran về việc sử dụng vũ lực quân sự. Hiện có nhiều tàu của 87 quốc gia bị mắc kẹt tại vùng Vịnh. Khoảng 805 tàu thương mại, bao gồm tàu chở nhiên liệu và hóa chất, tàu container, tàu chở ô tô và tàu rời, đã gửi tín hiệu hệ thống nhận dạng tự động (AIS) từ bên trong vùng Vịnh trong 24 giờ qua, theo dữ liệu từ MarineTraffic.

Đô đốc Cooper cho biết lệnh phong tỏa Iran của Mỹ, ngăn tàu thuyền đến Iran hoặc rời khỏi lãnh thổ Iran, cũng vẫn có hiệu lực và đang vượt quá mong đợi.