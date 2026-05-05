Mỹ bác tin Iran bắn tên lửa trúng tàu hải quân

Lo ngại về khả năng tái diễn các hoạt động quân sự giữa Mỹ và Iran đã gia tăng vào hôm 4.5 liên quan đến những biến động tại eo biển Hormuz.

Đài truyền hình nhà nước Iran hôm 4.5 cho biết hải quân nước này đã buộc một tàu chiến Mỹ phải quay trở lại khi đang tiến vào vùng biển chiến lược quan trọng này.

Hãng thông tấn bán chính thức Fars đưa tin hai quả tên lửa đã bắn trúng tàu chiến Mỹ gần cảng Jask, nơi Iran duy trì một căn cứ hải quân.

Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) nhanh chóng bác bỏ thông tin tàu Mỹ bị bắn trúng.

Các tàu thuyền ở eo biển Hormuz gần Bandar Abbas, Iran

Một quan chức cấp cao Iran nói với Reuters rằng một phát súng cảnh cáo đã được bắn về phía tàu chiến Mỹ để ngăn không cho tàu này tiến vào eo biển Hormuz.

Reuters không thể độc lập xác minh những tuyên bố trên.

Những báo cáo mâu thuẫn được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ vào sáng 4.5 bắt đầu chiến dịch giải cứu các tàu thuyền đang bị mắc kẹt trên eo biển và ông gọi đó là một "hành động nhân đạo".

Đáp lại tuyên bố của ông Trump, Tehran đã yêu cầu các tàu thương mại và tàu chở dầu không được di chuyển nếu chưa phối hợp với quân đội Iran.

CENTCOM hôm 4.5 cho biết các tàu khu trục của Mỹ đã hộ tống hai tàu buôn mang cờ Mỹ ra khỏi eo biển, và "các lực lượng Mỹ đang tích cực hỗ trợ các nỗ lực khôi phục hoạt động vận tải cho hàng hải thương mại".

Iran đã phong tỏa gần như toàn bộ tàu thuyền ra vào vùng Vịnh kể từ khi nước này bị Mỹ và Israel tấn công vào cuối tháng 2.

Việc phong tỏa đó đã cắt đứt khoảng một phần năm lượng vận chuyển dầu và khí đốt của thế giới, khiến giá dầu tăng vọt 50% hoặc hơn.

Mỹ và Israel đã tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào Iran 4 tuần trước, và các quan chức Mỹ và Iran đã tiến hành một vòng đàm phán trực tiếp.

Truyền thông nhà nước Iran hôm 3.5 cho biết Washington đã chuyển phản hồi của mình đối với đề xuất 14 điểm của Iran thông qua Pakistan, và Tehran hiện đang xem xét nội dung đó.

Cả hai bên đều không tiết lộ chi tiết.