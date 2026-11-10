Bê bối ngoại tình của CEO thách thức 'đế chế' NVIDIA

Vượt ngoài câu chuyện đời tư

Trong thư điện tử gửi nhân viên ngày 8.11, Nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc (CEO) NVIDIA Jensen Huang đã gửi lời xin lỗi chân thành tới gia đình và đồng nghiệp vì không chung thủy với vợ. Cùng ngày, Hội đồng quản trị NVIDIA thông báo mở cuộc điều tra độc lập với sự tham gia của luật sư bên ngoài, sau khi truyền thông đưa tin ông Huang có thể là mục tiêu của một chiến dịch tình báo.

Bà Alice Huang xuất hiện trong bữa tối do ông Jensen Huang (quay lưng) chủ trì tại Đài Loan hồi tháng 5.2025 Ảnh: AFP

Động thái trên là cú "quay xe" so với phản ứng ban đầu của NVIDIA. Cuối tháng 10, tờ The New York Times tiết lộ tình báo Mỹ nghi ngờ một nữ doanh nhân Trung Quốc tiếp cận ông Huang để tuồn thông tin cho Bắc Kinh, tập đoàn này và tỉ phú Huang vẫn khẳng định đây chỉ là quan hệ công việc. Tuy nhiên, sau khi tờ Financial Times ngày 6.11 phanh phui mối quan hệ tình cảm giữa ông và bà Alice Huang (người Trung Quốc, không có họ hàng với CEO NVIDIA), vị CEO NVIDIA đã phải công khai thừa nhận sai lầm. "Hành động của tôi đã làm tổn thương vợ và các con tôi. Không có lý do nào bào chữa cho việc tôi đã làm và tôi chân thành xin lỗi", ông Huang nêu trong bức thư.

Vụ việc lập tức thu hút giới chính trị Mỹ do vị thế chiến lược của NVIDIA trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Theo Đài CNBC, 3 ủy ban tại Hạ viện Mỹ đã yêu cầu ông Huang điều trần kín vào ngày 18.11. Trong khi đó, phát biểu ngày 8.11, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn gọi tỉ phú Huang là "người đáng kính", có đóng góp lớn và để ngỏ khả năng đưa ông tháp tùng công du châu Á tuần tới. Phản hồi về vụ việc trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn ngày 9.11 lên tiếng bác bỏ "câu chuyện gián điệp Trung Quốc", gọi đây là cáo buộc vô căn cứ và bôi nhọ, theo Reuters.

Trung Quốc bác cáo buộc 'điệp viên' liên quan CEO Nvidia

Tương lai cho NVIDIA

Tâm điểm hiện xoay quanh bà Alice Huang - cựu lãnh đạo Công ty Megaspeed chuyên cung cấp dịch vụ điện toán đám mây (trụ sở tại Singapore). Ông Jensen Huang và bà Alice Huang từng xuất hiện chung tại triển lãm công nghệ Computex ở TP.Đài Bắc (Đài Loan) năm 2024. Năm 2025, truyền thông bắt gặp 2 người cùng các lãnh đạo công nghệ khác rời một nhà hàng tại Đài Bắc.

Ông Huang dự hội nghị đầu tư ở Đức ngày 19.10 Ảnh: Reuters

Giới quan sát nhận định hồ sơ của bà Alice Huang (tên khác là Huang Le) mới là điểm khiến vụ việc thêm phức tạp. Theo đó, bà chỉ lãnh đạo Megaspeed chưa đầy một năm (2023) trước khi nhượng lại cho Công ty Swiftdata ở Singapore. Theo The New York Times, Megaspeed đã sớm trở thành đối tác của NVIDIA trong năm 2023, sau đó bị nghi gom lượng lớn chip AI cung cấp cho các bên mua khác, bao gồm công ty Trung Quốc. Hiện doanh nghiệp này bị giới chức Mỹ và cảnh sát Singapore điều tra nghi vấn giúp các công ty Trung Quốc lách lệnh hạn chế xuất khẩu của Washington để mua chip NVIDIA. Theo trang Business Insider, trước khi làm việc tại Megaspeed, bà Alice Huang từng điều hành một quỹ đầu tư ở TP.Thượng Hải (Trung Quốc). Hiện bà chưa phản hồi về vụ việc.

Bê bối nổ ra vào thời điểm nhạy cảm, ngay trước thềm NVIDIA công bố báo cáo tài chính quý 3/2026 (ngày 17.11) và tổ chức hội nghị quy mô lớn tại thủ đô Washington D.C cuối tháng này. Reuters dẫn lời chuyên gia Gary Black, thuộc Quỹ đầu tư The Future Fund (Úc), dự báo ông Huang khó giữ được ghế CEO do vi phạm quy tắc ứng xử, đồng thời dự báo giá cổ phiếu NVIDIA có thể giảm trong ngắn hạn.

Ngược lại, các chuyên gia từ Công ty môi giới Pepperstone (Úc) và Công ty chứng khoán NH Investment & Securities (Hàn Quốc) nhận định khả năng NVIDIA thay lãnh đạo là rất thấp vì việc ông Huang rời đi sẽ gây cú sốc cho thị trường. Dù vậy, nếu cuộc điều tra kéo dài hoặc xác nhận có yếu tố gián điệp, kế hoạch đầu tư và ra mắt sản phẩm của NVIDIA có thể đình trệ, kéo theo hệ lụy cho toàn chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.