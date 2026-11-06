Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Ứng viên 19 tuổi đánh bại chính trị gia Cộng hòa kỳ cựu

Là người gắn bó lâu năm với thị trấn Billerica, anh Darris-O'Connor đã tạo nên bất ngờ lớn trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3.11, khi đánh bại hạ nghị sĩ kỳ cựu cấp tiểu bang của đảng Cộng hòa Marc Lombardo - người đại diện cho khu vực bầu cử Middlesex thứ 22 của Hạ viện bang Massachusetts suốt 16 năm qua.

Anh Daniel Darris-O'Connor vừa được bầu làm hạ nghị sĩ cấp tiểu bang Massachusetts (Mỹ) và sẽ nhậm chức vào ngày 6.1.2027 Ảnh: Chụp từ clip trên Facebook của Daniel Darris-O'Connor

Chiến thắng này đưa anh Darris-O'Connor trở thành một trong những nhà lập pháp cấp tiểu bang trẻ tuổi nhất trong lịch sử của bang Massachusetts.

"Khi tôi khởi động chiến dịch tranh cử cách đây 9 tháng, một số người đã nói 'cậu sẽ không bao giờ thắng đâu, chuyện đó là không thể nào'. Nhưng vào thứ ba vừa rồi, các cử tri Billerica đã chứng minh rằng họ sai", anh Darris-O'Connor cho hay.

Niềm đam mê chính trị của anh Darris-O'Connor bắt đầu trong thời đại dịch Covid-19, khi anh còn là học sinh lớp 7. Anh cho biết đại dịch đã cho anh thời gian để tìm hiểu về bộ máy chính quyền, từ đó tham gia sâu hơn vào các vấn đề chính trị tại địa phương và tiểu bang.

Sự quan tâm đó dần dẫn dắt anh Darris-O'Connor tham gia hoạt động tại một số hội đồng và ủy ban tại địa phương, trước khi giành một ghế trong Hội đồng Điều hành thị trấn Billerica vào năm 2025, khi mới 18 tuổi và vẫn đang học trung học.

Giờ đây, anh Darris-O'Connor chuẩn bị đại diện cho quê hương mình tại cơ quan lập pháp tiểu bang Massachusetts. "Tôi là một ứng viên trẻ tuổi, nhưng tôi không lấy tuổi tác làm trọng tâm cho chiến dịch của mình. Tôi tập trung vào những vấn đề thực sự quan trọng đối với thị trấn chúng ta", anh chia sẻ.

Chiến thắng của anh Darris-O'Connor cùng lúc đảng Dân chủ giành được nhiều thắng lợi trên toàn nước Mỹ trong cuộc bầu cử giữa kỳ 3.11 vừa qua.

Tuy nhiên, chàng trai 19 tuổi này cho hay chiến dịch tranh cử của mình không tập trung vào những tranh luận mang tính đảng phái, mà nhấn mạnh vào chi phí sinh hoạt ngày càng tăng và điều mà anh mô tả là tình trạng thiếu người đại diện cho cư dân tại Billerica.

Dù chiến thắng thu hút sự chú ý trên toàn quốc, anh Darris-O'Connor khẳng định anh vẫn tập trung vào cộng đồng nơi mình lớn lên. Anh hy vọng người dân sẽ tiếp tục chia sẻ những mối quan tâm của họ với mình, dù là khi tình cờ gặp nhau tại cửa hàng tạp hóa hay bất cứ đâu trong thị trấn.

"Tôi xin cảm ơn các cử tri Billerica đã đặt niềm tin vào tôi để trở thành người đại diện cấp tiểu bang của họ. Phía trước vẫn còn rất nhiều công việc cần phải hoàn thành", anh Darris-O'Connor nói.

Anh Darris-O'Connor sẽ tròn 20 tuổi vào ngày 5.1.2027, chỉ một ngày trước khi chính thức tuyên thệ nhậm chức hạ nghị sĩ cấp tiểu bang, theo CBS.