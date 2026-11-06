    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Ứng viên 19 tuổi đánh bại chính trị gia Cộng hòa kỳ cựu

    Văn Khoa
    Văn Khoa
    Chính trị gia 19 tuổi Daniel Darris-O'Connor, một thành viên thuộc đảng Dân chủ, đang chuẩn bị nhậm chức hạ nghị sĩ cấp tiểu bang tại Hạ viện bang Massachusetts (Mỹ), theo Đài CBS News ngày 5.11.

    Là người gắn bó lâu năm với thị trấn Billerica, anh Darris-O'Connor đã tạo nên bất ngờ lớn trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3.11, khi đánh bại hạ nghị sĩ kỳ cựu cấp tiểu bang của đảng Cộng hòa Marc Lombardo - người đại diện cho khu vực bầu cử Middlesex thứ 22 của Hạ viện bang Massachusetts suốt 16 năm qua.

    Ứng viên Dân chủ 19 tuổi đánh bại nghị sĩ Cộng hòa lâu năm - Ảnh 1.

    Anh Daniel Darris-O'Connor vừa được bầu làm hạ nghị sĩ cấp tiểu bang Massachusetts (Mỹ) và sẽ nhậm chức vào ngày 6.1.2027

    Ảnh: Chụp từ clip trên Facebook của Daniel Darris-O'Connor

    Chiến thắng này đưa anh Darris-O'Connor trở thành một trong những nhà lập pháp cấp tiểu bang trẻ tuổi nhất trong lịch sử của bang Massachusetts.

    "Khi tôi khởi động chiến dịch tranh cử cách đây 9 tháng, một số người đã nói 'cậu sẽ không bao giờ thắng đâu, chuyện đó là không thể nào'. Nhưng vào thứ ba vừa rồi, các cử tri Billerica đã chứng minh rằng họ sai", anh Darris-O'Connor cho hay.

    Niềm đam mê chính trị của anh Darris-O'Connor bắt đầu trong thời đại dịch Covid-19, khi anh còn là học sinh lớp 7. Anh cho biết đại dịch đã cho anh thời gian để tìm hiểu về bộ máy chính quyền, từ đó tham gia sâu hơn vào các vấn đề chính trị tại địa phương và tiểu bang.

    Sự quan tâm đó dần dẫn dắt anh Darris-O'Connor tham gia hoạt động tại một số hội đồng và ủy ban tại địa phương, trước khi giành một ghế trong Hội đồng Điều hành thị trấn Billerica vào năm 2025, khi mới 18 tuổi và vẫn đang học trung học.

    Giờ đây, anh Darris-O'Connor chuẩn bị đại diện cho quê hương mình tại cơ quan lập pháp tiểu bang Massachusetts. "Tôi là một ứng viên trẻ tuổi, nhưng tôi không lấy tuổi tác làm trọng tâm cho chiến dịch của mình. Tôi tập trung vào những vấn đề thực sự quan trọng đối với thị trấn chúng ta", anh chia sẻ.

    Chiến thắng của anh Darris-O'Connor cùng lúc đảng Dân chủ giành được nhiều thắng lợi trên toàn nước Mỹ trong cuộc bầu cử giữa kỳ 3.11 vừa qua.

    Tuy nhiên, chàng trai 19 tuổi này cho hay chiến dịch tranh cử của mình không tập trung vào những tranh luận mang tính đảng phái, mà nhấn mạnh vào chi phí sinh hoạt ngày càng tăng và điều mà anh mô tả là tình trạng thiếu người đại diện cho cư dân tại Billerica.

    Dù chiến thắng thu hút sự chú ý trên toàn quốc, anh Darris-O'Connor khẳng định anh vẫn tập trung vào cộng đồng nơi mình lớn lên. Anh hy vọng người dân sẽ tiếp tục chia sẻ những mối quan tâm của họ với mình, dù là khi tình cờ gặp nhau tại cửa hàng tạp hóa hay bất cứ đâu trong thị trấn.

    "Tôi xin cảm ơn các cử tri Billerica đã đặt niềm tin vào tôi để trở thành người đại diện cấp tiểu bang của họ. Phía trước vẫn còn rất nhiều công việc cần phải hoàn thành", anh Darris-O'Connor nói.

    Anh Darris-O'Connor sẽ tròn 20 tuổi vào ngày 5.1.2027, chỉ một ngày trước khi chính thức tuyên thệ nhậm chức hạ nghị sĩ cấp tiểu bang, theo CBS.

    Tin liên quan

    Những nhân vật vừa tạo nên lịch sử trong cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ

    Những nhân vật vừa tạo nên lịch sử trong cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ

    Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay ở Mỹ mang đến hàng loạt cột mốc lịch sử lần đầu tiên xuất hiện tại một số tiểu bang và trên phạm vi cả nước, theo AP.

    Kết quả bầu cử giữa kỳ tác động tới quan hệ Mỹ-Trung Quốc ra sao?

    Tin tức quốc tế ngày 6.11: Cảnh báo đánh bom giả trên nhiều chuyến bay ở châu Âu

    Khám phá thêm chủ đề

    bầu cử giữa kỳ Mỹ bầu cử Mỹ Đảng dân chủ đảng Cộng hòa Bang Massachusetts Darris-O'Connor

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận