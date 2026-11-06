Tổng thống Trump có động thái bất ngờ hậu bầu cử giữa kỳ

Ngày 5.11, Tổng thống Donald Trump ký tuyên bố công nhận Phòng Bầu dục và Phòng Nội các tại Nhà Trắng là "di tích quốc gia". Mục tiêu của quyết định này là ngăn các đời tổng thống kế nhiệm có quyết định cải tạo quy mô lớn các căn phòng trên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký công bố thành lập di tích quốc gia Phòng Bầu dục tại Nhà Trắng ngày 5.11 ẢNH: REUTERS

Theo Reuters, ông Trump nhấn mạnh bất kỳ sự thay đổi cấu trúc nào, chẳng hạn muốn biến Phòng Bầu dục thành hình vuông, đều sẽ phải đệ trình để quốc hội phê duyệt. Kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1.2025, ông Trump đã cải tạo Phòng Bầu dục với nhiều chi tiết mạ vàng.

Giới quan sát nhận định sắc lệnh mới không thể ngăn người kế nhiệm thay đổi phong cách trang trí nội thất ở Phòng Bầu dục. Ngoài ra, các đời tổng thống tiếp theo vẫn có thể ra sắc lệnh mới đảo ngược quyết định của chủ nhân Nhà Trắng đương nhiệm.

Các trang trí bên trong Phòng Bầu dục ngày 5.11 ẢNH: AP

Cùng ngày 5.11, ông Trump còn yêu cầu giới chức bầu cử tại bang Alaska (Mỹ) phải lập tức cộng toàn bộ số phiếu của ứng viên mang tên Dan J. Sullivan cho thượng nghị sĩ đương nhiệm Dan S. Sullivan của đảng Cộng hòa, để xướng tên ông Dan S. Sullivan là người chiến thắng.

“Tổng số phiếu bầu của Dan Sullivan giả mạo, cộng với một 'ứng viên mờ nhạt' khác mà phe Dân chủ đưa vào lá phiếu, phải được chuyển ngay lập tức cho Dan Sullivan thật và cuộc bầu cử coi như kết thúc”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Tính đến sáng 6.11 (giờ Việt Nam), Alaska là một trong 2 bang còn lại (bên cạnh Mississippi) mà kết quả bầu cử Thượng viện chưa ngã ngũ. Alaska vẫn đang tiếp tục kiểm đếm các lá phiếu hợp lệ gửi qua thư. Theo cập nhật của AP, ứng viên Dân chủ Mary Peltola đang dẫn đầu tại Alaska với 102.962 phiếu, bám đuổi sát nút là thượng nghị sĩ đương nhiệm Dan S. Sullivan với 102.325 phiếu. Ứng viên có tên gần giống với thượng nghị sĩ là ông Daniel J. Sullivan Jr đang nhận 3.600 phiếu.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Dan S. Sullivan phát biểu tại bang Alaska (Mỹ) ngày 3.11 ẢNH: REUTERS

Trong diễn biến khác, chủ nhân Nhà Trắng cũng lên tiếng đổ lỗi cho cử tri và phe Dân chủ về đợt bán tháo trên thị trường chứng khoán Mỹ ngày 5.11. Đài CNBC đưa tin chỉ số Nasdaq (Mỹ) đã giảm 5% khi ghi nhận đợt bán tháo các mã cổ phiếu của doanh nghiệp phát triển trí tuệ nhân tạo (AI).

Ông Trump cho rằng sự lao dốc của thị trường là hậu quả trực tiếp từ việc đảng Dân chủ giành chiến thắng lớn. Dù vậy, ông vẫn trấn an người ủng hộ rằng nước Mỹ sẽ sớm phục hồi mạnh mẽ, đồng thời cho rằng phe Cộng hòa đã có thể giành chiến thắng áp đảo nếu tên ông xuất hiện trên lá phiếu.