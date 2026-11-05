Ông Trump bảo vệ Bộ trưởng Chiến tranh giữa sức ép từ cả 2 đảng

Theo Reuters, Tổng thống Trump ngày 4.11 bác bỏ khả năng thay thế ông Hegseth, một ngày sau khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả 2 viện quốc hội Mỹ. Khi được hỏi về tương lai của người đứng đầu Lầu Năm Góc, ông Trump khẳng định: "Không, tôi nghĩ ông ấy đang làm rất tốt công việc của mình".

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phóng viên, trong khi Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth (trái) quan sát ở Nhà Trắng ngày 24.3.2026 ẢNH: AFP

Phản ứng trên diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột với Iran trở thành một trong những vấn đề gây tranh cãi tại cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ ngày 3.11. Trước đó, ông Trump từng mô tả Bộ trưởng Hegseth là một trong những người đầu tiên ủng hộ hành động quân sự nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Tuy nhiên, kết quả bầu cử vừa qua đã khiến vị thế của ông Hegseth chịu thêm sức ép, kể cả từ nội bộ đảng Cộng hòa. Phó tổng thống JD Vance ngày 4.11 công khai đặt câu hỏi liệu cuộc xung đột với Iran có xứng đáng với những cái giá phải trả hay không, đồng thời cho rằng vấn đề này góp phần khiến đảng Cộng hòa mất quyền kiểm soát quốc hội.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Thom Tillis cảnh báo ông Hegseth sắp phải đối mặt với một cuộc "trả giá" về chính trị. Trả lời CBS News, ông Tillis đặt câu hỏi liệu Bộ trưởng Chiến tranh có còn là người phù hợp để vận động quốc hội thông qua kế hoạch chi tiêu quốc phòng trị giá 1.500 tỉ USD, trong bối cảnh quan hệ giữa ông Hegseth và nhiều nhà lập pháp ngày càng căng thẳng.

Trong khi đó, nghị sĩ Cộng hòa Thomas Massie tuyên bố sẽ không tái trình các điều khoản luận tội nếu ông Hegseth tự nguyện từ chức. Trước đó, ông Massie cáo buộc Bộ trưởng Chiến tranh vượt quá thẩm quyền khi tiến hành hoạt động quân sự nhằm vào Iran mà không được quốc hội phê chuẩn.

Phía đảng Dân chủ cũng gia tăng sức ép. Nghị sĩ Pat Ryan kêu gọi ông Hegseth rời chức vụ, trong khi nghị sĩ Adam Smith, người dự kiến lãnh đạo Ủy ban Quân vụ Hạ viện trong nhiệm kỳ tới, cam kết tăng cường giám sát hoạt động của Lầu Năm Góc.

Theo Reuters, các cuộc điều tra mà đảng Dân chủ dự kiến tiến hành có thể bao gồm cách Bộ Chiến tranh Mỹ xử lý xung đột với Iran, chính sách đối với Ukraine, các cuộc tấn công nhằm vào tàu bị nghi buôn ma túy tại vùng biển Mỹ Latinh và việc thay thế nhiều sĩ quan quân đội cấp cao.

Một cố vấn của ông Trump cho rằng Bộ trưởng Hegseth có nguy cơ mất chức khi đảng Cộng hòa tìm nguyên nhân dẫn đến thất bại bầu cử.

Đáp lại, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sean Parnell khẳng định ông Hegseth vẫn cam kết lãnh đạo Bộ Chiến tranh đến hết nhiệm kỳ của Tổng thống Trump. Ông Parnell bác bỏ những cáo buộc sai phạm, đồng thời tuyên bố Lầu Năm Góc đã tuân thủ pháp luật và sẽ không bị cản trở bởi các cuộc điều tra mang động cơ chính trị.

Diễn biến hiện nay gợi lại cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2006, khi Tổng thống Mỹ George W. Bush sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld sau thất bại của đảng Cộng hòa, giữa làn sóng phản đối cuộc chiến tại Iraq. Tuy nhiên, khác với người tiền nhiệm, ông Trump hiện vẫn công khai đứng về phía Bộ trưởng Hegseth, theo Fox News.