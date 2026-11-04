Tỉ phú Elon Musk nói đùa sau thất bại của loạt ứng viên Cộng hòa

Theo The Guardian, tỉ phú Elon Musk ngày 4.11 đã có phản ứng hài hước trên mạng xã hội X khi kết quả bầu cử giữa kỳ Mỹ cho thấy hàng loạt ứng cử viên đảng Cộng hòa mà ông ủng hộ thất bại.

"Có lẽ tia laser không gian can thiệp bầu cử của tôi lần này không hiệu quả rồi", ông Musk viết trên X, ám chỉ khoản tiền khổng lồ đã chi cho các chiến dịch tranh cử.

Tỉ phú Elon Musk tham dự sự kiện tại Viện Hòa bình, Washington D.C (Mỹ) ngày 8.10.2026 ẢNH: AFP

Theo dữ liệu của Ủy ban Bầu cử liên bang Mỹ (FEC), ông Musk đã đóng góp ít nhất 445,77 triệu USD cho các Ủy ban hành động chính trị (PAC) và tổ chức liên kết với đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026. Đây là mức tài trợ được ghi nhận thuộc hàng lớn nhất trong lịch sử bầu cử Mỹ hiện đại.

Tuy nhiên, khoản chi chưa mang lại kết quả như kỳ vọng tại nhiều cuộc đua quan trọng. Theo Politico, những ứng cử viên được ông Musk hậu thuẫn, trong đó có ông Ken Paxton tại bang Texas và ông Vivek Ramaswamy tại bang Ohio, đều thất bại.

Đặc biệt, bang Texas, nơi đặt trụ sở của Tesla và SpaceX, là địa bàn được ông Musk tập trung nguồn lực lớn nhất. Theo Business Insider, vị tỉ phú giàu nhất thế giới đã chi khoảng 224 triệu USD cho các hoạt động chính trị tại bang này.

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Riêng trong tháng 9, ông Musk đóng góp 158 triệu USD cho một siêu PAC hỗ trợ các ứng cử viên Cộng hòa vào Thượng viện, trong đó nguồn tiền được chuyển tiếp để hậu thuẫn ông Paxton. Bên cạnh đó, America PAC, tổ chức do ông Musk thành lập, chi hơn 47 triệu USD cho các hoạt động vận động chống ứng cử viên Dân chủ James Talarico.

Tuy vậy, ông Talarico vẫn giành chiến thắng trong cuộc đua Thượng viện tại Texas. Ứng cử viên Dân chủ Gina Hinojosa cũng đánh bại Thống đốc đương nhiệm Greg Abbott, đánh dấu thay đổi lớn trong cán cân chính trị tại bang vốn lâu nay do đảng Cộng hòa chi phối.

Trong bài phát biểu chiến thắng, ông Talarico ví cuộc đua với "câu chuyện David đánh bại Goliath trong Kinh Thánh", đồng thời nhắc đến sức mạnh tài chính của những người hậu thuẫn đối thủ, theo AP.

Không chỉ chịu tác động về chính trị, các doanh nghiệp của ông Musk cũng ghi nhận phản ứng từ thị trường. Cổ phiếu Tesla và SpaceX cùng giảm khoảng 1,8% trong giao dịch ngoài giờ ngày 3.11.

Giới phân tích cho rằng việc thay đổi cán cân quyền lực tại quốc hội Mỹ có thể dẫn đến tăng cường giám sát các hoạt động kinh doanh liên quan trí tuệ nhân tạo, hợp đồng chính phủ và kế hoạch hợp tác giữa Tesla với SpaceX. Tuy nhiên, tác động cụ thể vẫn phụ thuộc vào chính sách và các quyết định pháp lý tiếp theo.

Một số nghị sĩ Dân chủ cũng đã đề cập khả năng điều tra hoạt động của ông Musk liên quan sáng kiến Bộ Hiệu quả chính phủ (DOGE), nơi ông từng giữ vai trò quan trọng trong chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trước đó, ông Musk từng chi hơn 290 triệu USD để hỗ trợ chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của ông Trump. Sau giai đoạn bất đồng giữa 2 người vào năm 2025, tỉ phú này tiếp tục tăng mạnh tài trợ cho đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử giữa kỳ.

Theo Business Insider, dù nhiều khoản tài trợ không mang lại kết quả mong muốn, ông Musk vẫn có thể tiếp tục giữ vai trò nhà tài trợ quan trọng trong chu kỳ bầu cử tổng thống Mỹ năm 2028.