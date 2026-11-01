Tỉ phú Elon Musk chi tiền kỷ lục cho bầu cử giữa kỳ Mỹ

Dữ liệu của Ủy ban Bầu cử liên bang Mỹ (FEC) tính đến ngày 29.10 cho thấy tỉ phú Elon Musk chuyển ít nhất 445,77 triệu USD đến các Ủy ban hành động chính trị (PAC) và những tổ chức liên kết với đảng Cộng hòa kể từ năm 2025. Riêng trong 2 tháng gần đây, mức đóng góp của ông tăng thêm khoảng 200 triệu USD khi cuộc bầu cử ngày 3.11 đến gần.

Để hình dung quy mô khoản tiền trên, số tiền này có thể đủ tài trợ cho khoảng 6 lần phóng tên lửa SpaceX hoặc mua hàng nghìn chiếc Tesla Cybertruck.

Tỉ phú Elon Musk (trái) nhìn Tổng thống Mỹ Donald Trump trong họp báo tại Nhà Trắng ngày 30.5.2025

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Đáng chú ý, ông Musk từng tuyên bố sẽ hạn chế tài trợ chính trị quy mô lớn trong năm 2025, sau khi chi gần 300 triệu USD để ủng hộ chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của ông Donald Trump. Tuy nhiên, mức đóng góp mới đã vượt xa số tiền vị tỉ phú này bỏ ra trong cuộc bầu cử trước.

Trong số này, khoảng 216 triệu USD được chuyển đến America PAC, tổ chức vận động chính trị do chính ông Musk thành lập. Tổ chức này tập trung hỗ trợ các ứng cử viên Cộng hòa tại 43 cuộc đua vào Hạ viện và Thượng viện Mỹ, thông qua quảng cáo truyền hình, nền tảng kỹ thuật số, tin nhắn và thư gửi cử tri.

Theo dữ liệu FEC, America PAC đã thực hiện hàng nghìn khoản chi cho hoạt động vận động tranh cử tại 17 bang, tập trung đáng kể vào những cuộc đua cạnh tranh quyết liệt như Michigan, Arizona và Texas.

Riêng tại Texas, America PAC đã chi hơn 33 triệu USD để hỗ trợ ứng cử viên Thượng viện đảng Cộng hòa Ken Paxton trong cuộc đua với đối thủ Dân chủ James Talarico. Ngoài ra, ông Musk còn đóng góp 168 triệu USD cho Senate Leadership Fund, tổ chức hỗ trợ các ứng cử viên đảng Cộng hòa vào Thượng viện.

Một phần đáng kể ngân sách của America PAC được dành cho quảng cáo chỉ trích các ứng cử viên Dân chủ. Tổ chức này đã chi khoảng 28 triệu USD cho các hoạt động truyền thông nhằm vào ông Talarico. Ông Musk cũng thường xuyên chia sẻ lại nội dung vận động của America PAC trên mạng xã hội X, nơi ông có hơn 200 triệu người theo dõi.

Theo The Guardian, mặc dù ít trực tiếp xuất hiện tại các sự kiện vận động tranh cử hơn so với năm 2024, ông Musk vẫn tăng cường hỗ trợ tài chính cho đảng Cộng hòa. Các doanh nghiệp của ông, trong đó có SpaceX và xAI, được cho là có những lợi ích liên quan chính sách công nghệ, trí tuệ nhân tạo và các hợp đồng của chính phủ Mỹ.

Dù đạt quy mô kỷ lục, khoản đóng góp gần 446 triệu USD vẫn chiếm chưa đến 0,05% khối tài sản ước tính khoảng 924 tỉ USD của ông Musk.