Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Tỉ phú Elon Musk trở thành người đầu tiên sở hữu 500 tỉ USD

Trí Đỗ
Trí Đỗ
02/10/2025 08:52 GMT+7

Tỉ phú Elon Musk, CEO của hãng xe điện Tesla - đã trở thành người đầu tiên trên thế giới đạt giá trị tài sản ròng gần 500 tỉ USD.

Nhờ sự phục hồi của cổ phiếu Tesla và mức định giá tăng vọt của các công ty khởi nghiệp khác do ông Elon Musk sáng lập, giá trị tài sản ròng của vị tỉ phú này đã đạt 500,1 tỉ USD tính đến 15 giờ 30 ngày 1.10 (giờ bờ đông Mỹ), theo Forbes.

Tỉ phú Elon Musk trở thành người đầu tiên sở hữu 500 tỉ USD - Ảnh 1.

Tỉ phú Elon Musk

ẢNH: REUTERS

Tài sản của ông Musk gắn chặt với Tesla - công ty mà ông nắm giữ hơn 12,4% cổ phần tính đến 15.9. Cổ phiếu xe điện này đã tăng hơn 14% trong năm nay. Riêng phiên giao dịch ngày 30.9, cổ phiếu Tesla tăng 3,3%, giúp ông Musk bỏ túi thêm hơn 6 tỉ USD.

Sau giai đoạn biến động mạnh, cổ phiếu Tesla phục hồi và tăng cao khi nhà đầu tư tin tưởng hơn vào định hướng của tỉ phú Musk. Ông Robyn Denholm, Chủ tịch hội đồng quản trị Tesla, cho biết ông Musk đã trở lại "trung tâm" công ty sau vài tháng tập trung trí lực nhiều vào công việc ở Nhà Trắng.

Bên cạnh đó, công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo xAI và công ty tên lửa SpaceX của ông Musk cũng đã tăng giá trị trong năm nay.

Theo dữ liệu từ Pitchbook, xAI có mức định giá lần cuối là 75 tỉ USD vào tháng 7. Trong khi đó, Bloomberg News đưa tin vào tháng 7 rằng SpaceX đang thảo luận về kế hoạch huy động vốn và bán cổ phiếu nội bộ trong một thỏa thuận định giá công ty ở mức khoảng 400 tỉ USD.

Tổng thống Trump, tỉ phú Musk bắt tay, trò chuyện sau màn 'chia tay' ầm ĩ

Từ tháng 3.2020 đến nay, tài sản của ông Musk đã tăng liên tục. Khi đó ông sở hữu 24,6 tỉ USD, trở thành người giàu nhất thế giới lần đầu vào tháng 1.2021 với 190 tỉ USD. Ông Musk đạt mốc 200 tỉ USD vào tháng 9.2021, 300 tỉ USD vào tháng 11.2021 và 400 tỉ USD vào tháng 12.2024.

Hiện ông Musk bỏ xa người đứng thứ hai là tỉ phú Larry Ellison khoảng 150 tỉ USD và đã đi được một nửa chặng đường để trở thành "tỉ phú nghìn tỉ" đầu tiên.

Tin liên quan

Tỉ phú Elon Musk bất ngờ mất ngôi giàu nhất thế giới

Tỉ phú Elon Musk bất ngờ mất ngôi giàu nhất thế giới

Tỉ phú Larry Ellison, chủ sở hữu tập đoàn Oracle, đã vươn lên trở thành người giàu nhất thế giới vào ngày 10.9 khi cổ phiếu của Oracle tăng vọt tới 43% nhưng nhanh chóng trả lại vị thế cho tỉ phú Elon Musk.

Ông Elon Musk trên đường trở thành tỉ phú nghìn tỉ USD

Tổng thống Trump và tỉ phú Elon Musk tái ngộ

Khám phá thêm chủ đề

Elon Musk Tesla xAI SPACEX Larry Ellison
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận