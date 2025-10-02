Tỉ phú Elon Musk trở thành người đầu tiên sở hữu 500 tỉ USD

Nhờ sự phục hồi của cổ phiếu Tesla và mức định giá tăng vọt của các công ty khởi nghiệp khác do ông Elon Musk sáng lập, giá trị tài sản ròng của vị tỉ phú này đã đạt 500,1 tỉ USD tính đến 15 giờ 30 ngày 1.10 (giờ bờ đông Mỹ), theo Forbes.

Tỉ phú Elon Musk ẢNH: REUTERS

Tài sản của ông Musk gắn chặt với Tesla - công ty mà ông nắm giữ hơn 12,4% cổ phần tính đến 15.9. Cổ phiếu xe điện này đã tăng hơn 14% trong năm nay. Riêng phiên giao dịch ngày 30.9, cổ phiếu Tesla tăng 3,3%, giúp ông Musk bỏ túi thêm hơn 6 tỉ USD.

Sau giai đoạn biến động mạnh, cổ phiếu Tesla phục hồi và tăng cao khi nhà đầu tư tin tưởng hơn vào định hướng của tỉ phú Musk. Ông Robyn Denholm, Chủ tịch hội đồng quản trị Tesla, cho biết ông Musk đã trở lại "trung tâm" công ty sau vài tháng tập trung trí lực nhiều vào công việc ở Nhà Trắng.

Bên cạnh đó, công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo xAI và công ty tên lửa SpaceX của ông Musk cũng đã tăng giá trị trong năm nay.

Theo dữ liệu từ Pitchbook, xAI có mức định giá lần cuối là 75 tỉ USD vào tháng 7. Trong khi đó, Bloomberg News đưa tin vào tháng 7 rằng SpaceX đang thảo luận về kế hoạch huy động vốn và bán cổ phiếu nội bộ trong một thỏa thuận định giá công ty ở mức khoảng 400 tỉ USD.

Từ tháng 3.2020 đến nay, tài sản của ông Musk đã tăng liên tục. Khi đó ông sở hữu 24,6 tỉ USD, trở thành người giàu nhất thế giới lần đầu vào tháng 1.2021 với 190 tỉ USD. Ông Musk đạt mốc 200 tỉ USD vào tháng 9.2021, 300 tỉ USD vào tháng 11.2021 và 400 tỉ USD vào tháng 12.2024.

Hiện ông Musk bỏ xa người đứng thứ hai là tỉ phú Larry Ellison khoảng 150 tỉ USD và đã đi được một nửa chặng đường để trở thành "tỉ phú nghìn tỉ" đầu tiên.