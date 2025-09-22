Tổng thống Trump và tỉ phú Elon Musk tái ngộ

Tổng thống Mỹ Donald Trump và tỉ phú Elon Musk trò chuyện tại sân vận động ở Glendale (bang Arizona) ngày 22.9 (giờ Việt Nam) ảnh: ap

Theo Hãng tin AP, Tổng thống Trump trò chuyện thân mật với tỉ phú Musk, người từng dẫn đầu Ban Hiệu quả Chính phủ (DOGE) trong việc thực thi nỗ lực tinh giản nhân sự và cải tổ nhiều đơn vị của chính quyền liên bang trong nhiệm kỳ 2 của ông Trump.

Cả hai người ngồi trên khán đài ở sân vận động của thành phố Glendale (bang Arizona), nơi hàng chục ngàn người tham gia sự kiện tưởng niệm ông Charlie Kirk - một đồng minh thân cận của tổng thống, bị ám sát vào ngày 10.9 tại khuôn viên một trường đại học ở bang Utah.

Đoạn video quay cảnh Tổng thống Trump và tỉ phú Musk bắt tay đã được chia sẻ trên tài khoản mạng xã hội X của Nhà Trắng.

Về phần mình, ông Musk trên X cũng đăng ảnh mình ngồi cùng với ông Trump, ghi chú là "Vì Charlie".

Đây là lần hiếm hoi hai người xuất hiện cùng nhau trước công chúng, sau cuộc "đổ vỡ" được phía truyền thông chú ý và đưa tin.

Tỉ phú Musk đã quyên góp hơn 270 triệu USD cho chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Trump vào năm 2024, và tích cực tham dự các cuộc mít tinh vận động cho ông Trump làm tổng thống tại các bang chiến địa của cuộc bầu cử.

Sau khi ông Trump đắc cử, ông Musk giữ vai trò dẫn dắt DOGE, vốn là sáng kiến gây tranh cãi với mục tiêu thúc đẩy tinh giản bộ máy liên bang.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai người bắt đầu rạn nứt sau khi ông Musk kịch liệt phản đối dự luật thuế và chi tiêu của Nhà Trắng.

Sau khi rời khỏi chính quyền Tổng thống Trump, ông Musk còn đi xa đến mức tuyên bố thành lập đảng riêng, nhưng đến nay vẫn chưa có động thái chính trị cụ thể nào được triển khai.