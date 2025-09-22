Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Tổng thống Trump và tỉ phú Elon Musk tái ngộ

Thụy Miên
Thụy Miên
22/09/2025 08:11 GMT+7

Hôm nay 22.9 (giờ Việt Nam), tại một sự kiện ở bang Arizona, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngồi cạnh tỉ phú Elon Musk, người một thời là cố vấn thân cận của ông trước khi quan hệ của họ xấu đi vì bất đồng về luật thuế.

Tổng thống Trump và Elon Musk tái hợp: Cuộc trò chuyện tại Arizona - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và tỉ phú Elon Musk trò chuyện tại sân vận động ở Glendale (bang Arizona) ngày 22.9 (giờ Việt Nam)

ảnh: ap

Theo Hãng tin AP, Tổng thống Trump trò chuyện thân mật với tỉ phú Musk, người từng dẫn đầu Ban Hiệu quả Chính phủ (DOGE) trong việc thực thi nỗ lực tinh giản nhân sự và cải tổ nhiều đơn vị của chính quyền liên bang trong nhiệm kỳ 2 của ông Trump.

Cả hai người ngồi trên khán đài ở sân vận động của thành phố Glendale (bang Arizona), nơi hàng chục ngàn người tham gia sự kiện tưởng niệm ông Charlie Kirk - một đồng minh thân cận của tổng thống, bị ám sát vào ngày 10.9 tại khuôn viên một trường đại học ở bang Utah.

Đoạn video quay cảnh Tổng thống Trump và tỉ phú Musk bắt tay đã được chia sẻ trên tài khoản mạng xã hội X của Nhà Trắng.

Về phần mình, ông Musk trên X cũng đăng ảnh mình ngồi cùng với ông Trump, ghi chú là "Vì Charlie".

Đây là lần hiếm hoi hai người xuất hiện cùng nhau trước công chúng, sau cuộc "đổ vỡ" được phía truyền thông chú ý và đưa tin.

Tỉ phú Musk đã quyên góp hơn 270 triệu USD cho chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Trump vào năm 2024, và tích cực tham dự các cuộc mít tinh vận động cho ông Trump làm tổng thống tại các bang chiến địa của cuộc bầu cử.

Sau khi ông Trump đắc cử, ông Musk giữ vai trò dẫn dắt DOGE, vốn là sáng kiến gây tranh cãi với mục tiêu thúc đẩy tinh giản bộ máy liên bang.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai người bắt đầu rạn nứt sau khi ông Musk kịch liệt phản đối dự luật thuế và chi tiêu của Nhà Trắng.

Sau khi rời khỏi chính quyền Tổng thống Trump, ông Musk còn đi xa đến mức tuyên bố thành lập đảng riêng, nhưng đến nay vẫn chưa có động thái chính trị cụ thể nào được triển khai.

Tin liên quan

Tỉ phú Elon Musk bất ngờ mất ngôi giàu nhất thế giới

Tỉ phú Elon Musk bất ngờ mất ngôi giàu nhất thế giới

Tỉ phú Larry Ellison, chủ sở hữu tập đoàn Oracle, đã vươn lên trở thành người giàu nhất thế giới vào ngày 10.9 khi cổ phiếu của Oracle tăng vọt tới 43% nhưng nhanh chóng trả lại vị thế cho tỉ phú Elon Musk.

Ông Elon Musk trên đường trở thành tỉ phú nghìn tỉ USD

Chính quyền Trump chính thức loại bỏ email '5 điều' của tỉ phú Elon Musk

Khám phá thêm chủ đề

Tổng thống Trump tỉ phú Musk Charlie Kirk DOGE
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận