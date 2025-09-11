Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới Kinh tế thế giới

Tỉ phú Elon Musk bất ngờ mất ngôi giàu nhất thế giới

Vi Trân
Vi Trân
11/09/2025 09:18 GMT+7

Tỉ phú Larry Ellison, chủ sở hữu tập đoàn Oracle, đã vươn lên trở thành người giàu nhất thế giới vào ngày 10.9 khi cổ phiếu của Oracle tăng vọt tới 43% nhưng nhanh chóng trả lại vị thế cho tỉ phú Elon Musk.

Khối tài sản ròng của tỉ phú công nghệ Larry Ellison đã tăng vọt trong ngày 10.9 và giúp ông soán ngôi vị người giàu nhất thế giới từ tay tỉ phú Elon Musk trong một khoảng thời gian ngắn trong ngày, trước khi ông Musk lập lại trật tự, theo CNBC.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 10.9 tại Mỹ, tài sản của tỉ phú Larry Ellison đã tăng thêm gần 90 tỉ USD lên thành 383 tỉ USD, chỉ kém một chút so với tài sản của Elon Musk. Theo bảng xếp hạng tỉ phú của Bloomberg, ông Musk hiện có tài sản ròng trị giá 384 tỉ USD.

Larry Ellison soán ngôi tỉ phú Elon Musk: Biến động tài sản thế giới - Ảnh 1.

Bảng xếp hạng tỉ phú theo thời gian thực của Bloomberg

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Xếp sau ông Elon Musk và ông Larry Ellison trên bảng xếp hạng là nhà sáng lập Meta Mark Zuckerberg, nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos và hai nhà đồng sáng lập Google Larry Page và Sergey Brin.

Ông Ellison (81 tuổi) là người đồng sáng lập Oracle hơn 40 năm trước. Giá trị thị trường chứng khoán của tập đoàn đã đạt mốc 1.000 tỉ USD trong phiên giao dịch ngày 10.9.

Sự giàu lên nhanh chóng của Chủ tịch Oracle diễn ra khi ông và gia đình dấn thân vào ngành trí tuệ nhân tạo (AI), truyền thông và chính trị.

Sự biến động giá cổ phiếu của Oracle, gã khổng lồ công nghệ do ông Ellison đồng sáng lập, hôm 10.9 chủ yếu được thúc đẩy bởi việc công ty công bố khối lượng hợp đồng tồn đọng hơn 450 tỉ USD cho các dịch vụ đám mây và hợp đồng điện toán trị giá hàng tỉ USD với các công ty AI lớn là Nvidia và OpenAI, công ty phát triển ứng dụng ChatGPT.

Larry Ellison soán ngôi tỉ phú Elon Musk: Biến động tài sản thế giới - Ảnh 2.

Tỉ phú Larry Ellison tại Nhà Trắng hồi tháng 2

ẢNH: AP

"Trong vài tháng tới, chúng tôi dự kiến ký kết hợp đồng trị giá hàng tỉ USD nữa với một số khách hàng", Oracle cho biết. Tập đoàn dự kiến khối lượng hợp đồng này có thể sẽ sớm "vượt mức nửa ngàn tỉ USD".

Gia đình Ellison đã tiếp tục mở rộng đế chế kinh doanh khi người con trai David của ông Ellison gần đây hoàn tất thương vụ mua lại Paramount Global, chủ sở hữu của CBS và MTV, với giá 8 tỉ USD. CNBC đưa tin, giao dịch này được tài trợ một phần bởi 6 tỉ USD từ tài sản của gia đình Ellison.

Tỉ phú Larry Ellison, người ủng hộ của Tổng thống Mỹ Donald Trump, gần đây đã đến thăm Nhà Trắng. Ông đã công bố một dự án trung tâm dữ liệu khổng lồ với Tổng giám đốc Softbank Masayoshi Son và Tổng giám đốc OpenAI Sam Altman. Dự án đó hứa hẹn sẽ sử dụng công nghệ của Oracle để tạo ra mạng lưới trung tâm dữ liệu trị giá 500 tỉ USD.

Tin liên quan

Nhóm giàu nhất thế giới chưa bao giờ giàu đến thế

Nhóm giàu nhất thế giới chưa bao giờ giàu đến thế

Số người giàu trên thế giới đang ở mức kỷ lục và việc họ đầu tư vào các thị trường chứng khoán đang tăng mạnh biến nhóm này trở thành những con người giàu có nhất trong lịch sử.

Xem thêm bình luận