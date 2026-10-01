Trở lại chính phủ Mỹ, tỉ phú Elon Musk đảm nhận vị trí nào?

Trang Axios ngày 1.10 đưa tin ông Elon Musk sẽ đảm nhận vai trò cố vấn chính thức cho “Dự án Meridian” của Lầu Năm Góc. Đây là dự án được Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đề cập trong cuộc gặp giới chức quân đội Mỹ hôm 30.9, với trọng tâm sẽ nghiên cứu về tương lai của chiến tranh.

Mục tiêu của nhóm chuyên gia cho Dự án Meridian sẽ khám phá, phát triển và xác định những loại công nghệ, vũ khí nào có khả năng sẽ được cần đến trong tương lai.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth (phải) gặp tỉ phú Elon Musk tại Lầu Năm Góc hồi tháng 3.2025 ẢNH: REUTERS

Trong dự án mới, ông Musk sẽ đồng lãnh đạo cùng ông Palmer Luckey (nhà sáng lập Công ty công nghệ quốc phòng Anduril Industries của Mỹ) và cựu Chủ tịch hạ viện Mỹ Newt Gingrich.

Bộ trưởng Hegseth phát biểu hôm 30.9: "Chúng ta đang tận dụng một nguồn lợi thế độc quyền của Mỹ mà các đối thủ không có được: những nhà tiên phong, các lãnh đạo cấp cao và những nhà công nghệ. Họ là những người có tư duy lớn, sẽ dự báo các giải pháp sáng tạo cho những cuộc xung đột vào tương lai”.

Trả lời trang Axios, ông Luckey cho biết nhóm sẽ không chỉ nghiên cứu xung đột hiện tại mà còn dự báo kịch bản các cuộc chiến vào những thập niên 2030, 2050 và 2100, từ đó vạch ra những gì nước Mỹ cần chế tạo từ bây giờ để đối phó. Giám đốc công nghệ Lầu Năm Góc Emil Michael sẽ là người trực tiếp hỗ trợ điều phối dự án này.

AFP cho hay theo chỉ đạo của ông Hegseth, báo cáo nghiên cứu từ Dự án Meridian phải được hoàn tất và đệ trình trong vòng 120 ngày.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Công ty vũ trụ SpaceX của ông Musk và Công ty Anduril của ông Luckey hiện đều nắm giữ các hợp đồng lớn với Lầu Năm Góc. SpaceX đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển các hệ thống phóng, tích hợp vào các thiết bị như rốc két và tên lửa, trong khi Anduril phát triển hệ thống đánh chặn và gây nhiễu.