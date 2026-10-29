Ông Putin bất ngờ gọi tỉ phú Elon Musk là 'thiên tài'

Theo Hãng thông tấn TASS ngày 28.10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra nhận xét trên khi tham dự một sự kiện với các nhà lãnh đạo châu Phi tại Moscow, trong lúc nghe Bộ trưởng Phát triển kỹ thuật số Nga Maksut Shadayev trình bày về tiến độ xây dựng mạng internet vệ tinh của nước này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Moscow ngày 27.10.2026 ẢNH: AP

Ông Shadayev cho biết Nga đã phóng hơn 30 vệ tinh trong quá trình phát triển hệ thống liên lạc tương tự Starlink của Mỹ. Nghe báo cáo, ông Putin nhấn mạnh Nga vẫn còn ở giai đoạn đầu so với những thành tựu mà SpaceX đã đạt được.

"Tỉ phú Elon Musk là một thiên tài, thực sự là một thiên tài", ông Putin nói, trước khi hỏi về số lượng vệ tinh của SpaceX đang hoạt động trên quỹ đạo.

Khi ông Shadayev trả lời rằng con số vượt 5.000, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh: "Hơn 5.000, trong khi chúng ta mới chỉ bắt đầu những bước đầu tiên". Tuy nhiên, theo dữ liệu từ trang theo dõi vệ tinh độc lập Orbital Radar được truyền thông dẫn lại, số vệ tinh Starlink đang hoạt động thực tế đã tiến gần 10.000.

Ông Putin cho rằng Nga có thể tự hào vì đã bắt đầu phát triển hệ thống vệ tinh riêng một cách độc lập, song thừa nhận thách thức hiện nay là nhanh chóng mở rộng quy mô.

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Nhà lãnh đạo Nga cũng tiết lộ Moscow vẫn duy trì liên lạc với các đối tác Mỹ, trong đó có ông Musk, nhằm phối hợp hoạt động trên quỹ đạo. "Chúng tôi giữ liên lạc chặt chẽ với các đối tác Mỹ, bao gồm cả ông Musk, bởi điều rất quan trọng là trên quỹ đạo, chúng ta không được cản trở lẫn nhau và phải duy trì một mức độ kỷ luật, trật tự nhất định", Reuters dẫn lời ông Putin nói.

Nga đang phát triển chòm vệ tinh Rassvet nhằm xây dựng mạng lưới liên lạc riêng, trong bối cảnh Starlink của SpaceX đã trở thành một hạ tầng thông tin quan trọng đối với quân đội Ukraine.

Khác với các vệ tinh liên lạc địa tĩnh truyền thống, Starlink sử dụng mạng lưới vệ tinh quỹ đạo trái đất thấp, giúp giảm độ trễ tín hiệu. Công nghệ này được Ukraine sử dụng rộng rãi để duy trì liên lạc trên chiến trường và hỗ trợ hoạt động của máy bay không người lái (UAV).

Tuy nhiên, việc sử dụng dịch vụ Starlink và phiên bản phục vụ quốc phòng Starshield gần đây trở thành vấn đề gây tranh cãi giữa Ukraine và Mỹ. Hồi đầu tháng 10, Ukraine cho biết một số hạn chế đối với hoạt động của hệ thống vệ tinh đã ảnh hưởng đến khả năng vận hành UAV và thực hiện các nhiệm vụ quân sự.

Cuối tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố hoạt động của Starlink và Starshield đã được khôi phục, với các giới hạn vận hành được điều chỉnh đáp ứng nhu cầu của Kyiv. Trong khi đó, tỉ phú Musk cáo buộc quân đội Ukraine sử dụng dịch vụ không đúng các điều khoản của SpaceX, theo The Guardian.

Những phát biểu của ông Putin được đưa ra giữa lúc Nga, Ukraine và Mỹ chuẩn bị cho vòng đàm phán hòa bình mới. Tại cuộc họp báo ở The Hague (Hà Lan) ngày 28.10, ông Zelensky bày tỏ hy vọng các cuộc thương lượng 3 bên có thể diễn ra từ ngày 6 - 10.11 tại Abu Dhabi (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất).

"Chúng tôi đang chờ phía Mỹ. Tôi nghĩ họ sẽ sẵn sàng với tất cả các câu trả lời sau cuộc bầu cử", ông Zelensky nói, đề cập cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ ngày 3.11.