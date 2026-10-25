Tỉ phú Musk cáo buộc Ukraine vi phạm điều khoản dịch vụ Starlink

"Quân đội Ukraine đã vi phạm điều khoản dịch vụ Starlink và sử dụng dịch vụ này cho các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm giết người", tỉ phú Musk viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X, nhưng nói thêm rằng lỗ hổng đó đã được đóng vào tuần trước. Hiện chưa có thông tin phản ứng từ phía Ukraine đối với cáo buộc này.

"Các điều khoản của Starlink vẫn nhất quán như một hệ thống dân sự, không phải là một phương tiện giết người. Việc vi phạm các điều khoản đó sẽ dẫn đến việc chấm dứt dịch vụ", ông Musk viết trong một bài đăng khác trên X.

Tỉ phú Musk tố Ukraine vi phạm các điều khoản sử dụng Starlink

Ông cho rằng Starlink vẫn "quan trọng đối với việc phòng thủ của Ukraine, vì đây là hệ thống duy nhất không thể bị gây nhiễu hoặc phá hủy, ít nhất là vào thời điểm hiện tại. Nếu Starlink bị tắt, tiền tuyến của Ukraine sẽ sụp đổ ngay lập tức".

Kyiv dựa vào hệ thống liên lạc vệ tinh Starlink dân sự và phiên bản cấp quân sự Starshield, do SpaceX cung cấp nhưng được chính phủ Mỹ quản lý, khi cố gắng tự vệ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Yevgeniy Khmara cho hay trong một tuyên bố hôm 24.10: "Các hệ thống giám sát đang ghi nhận sự phục hồi về tốc độ của Starlink/Starshield. Chúng tôi đang ghi nhận tốc độ hơn 400 km/giờ, kết nối ổn định".

Tỉ phú Elon Musk tại một sự kiện ở Washington D.C (Mỹ) vào ngày 8.10 Ảnh: AP

Trước đó vào tối 13.10, quân đội Ukraine báo cáo Starshield đã ngừng hoạt động trên các thiết bị đầu cuối di chuyển với tốc độ vượt quá 160 km/giờ. Giới chức Kyiv khẳng định sự thay đổi này bị áp đặt mà không có bất kỳ lời giải thích nào từ phía Mỹ.

Đến ngày 22.10, một quan chức Ukraine khẳng định với trang tin The Kyiv Independent rằng tốc độ di chuyển của các thiết bị Starshield vẫn còn bị giới hạn ở mức 161 km/giờ. Nếu thiết bị vượt quá tốc độ này, kết nối internet sẽ bị ngắt, gây hạn chế nghiêm trọng đối với các cuộc tấn công tầm trung của Ukraine và việc đánh chặn máy bay không người lái tốc độ cao.

Sau đó cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay Starshield đã trở lại tại Ukraine, sau khi tờ The Wall Street Journal đưa tin ông Trump đã yêu cầu ông Musk khôi phục dịch vụ này, theo AFP.