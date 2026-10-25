Nga - Ukraine trước phép thử ngừng bắn

Đối thoại mới, bất đồng cũ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 23.10 cho biết các đoàn đàm phán Ukraine, Nga và Mỹ nhất trí gặp ở cấp kỹ thuật tại Abu Dhabi (UAE) trong nửa đầu tháng 11. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng xác nhận kế hoạch đối thoại 3 bên, theo Reuters.

Cùng ngày, Nga và Ukraine thông báo đạt thỏa thuận ngừng bắn cục bộ tại TP.Oleshky thuộc tỉnh Kherson (phía nam Ukraine). Nhà Trắng cho biết Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump tham gia làm trung gian. Dự kiến có hiệu lực từ ngày 27.10, thỏa thuận cho phép rà phá bom mìn, đưa viện trợ vào và sơ tán dân thường. Khoảng 2.000 người còn ở lại Oleshky đang thiếu lương thực, thuốc men và điện, theo tờ The Guardian. Ủy viên Nhân quyền Ukraine Dmytro Lubinets cho biết Kyiv muốn hoạt động cứu trợ không chỉ diễn ra một lần hoặc giới hạn ở thành phố này.

Thỏa thuận ngừng bắn cục bộ tạo thêm dư địa đối thoại, song Nga - Ukraine vẫn tồn tại bất đồng về các điều kiện ngừng bắn. Ông Zelensky ngày 24.10 cho biết Ukraine sẵn sàng thảo luận ngừng bắn toàn diện, hoặc trước mắt trong lĩnh vực năng lượng và hàng hải. Ukraine cũng yêu cầu bảo đảm an ninh, nguồn tài trợ duy trì quân đội trong 10 năm và sự tham gia của châu Âu, theo Kyiv Post.

Từ trái qua: Tổng thống Putin, Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky Ảnh: Reuters

Về phần mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 23.10 nhấn mạnh yêu cầu đạt thỏa thuận an ninh dài hạn thay vì ngừng bắn ngắn hạn với phía Ukraine. Nga vẫn yêu cầu Ukraine rút quân khỏi những vùng lãnh thổ ở miền đông và chấp nhận quy chế trung lập.

Trong nỗ lực thúc đẩy thỏa thuận, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23.10 nêu khả năng áp thuế 200% với Nga và Ukraine để thúc đẩy thỏa thuận hòa bình. Tuy nhiên, ông thừa nhận hiệu quả có thể hạn chế vì Mỹ giao thương không đủ lớn với 2 nước.

Đệ nhất phu nhân Trump giúp đạt được ngừng bắn tại một thành phố Ukraine

Sức ép bủa vây Ukraine

Trước vòng đàm phán tại Abu Dhabi, Ukraine đứng trước bài toán phải đồng thời giữ phòng tuyến, bảo vệ hạ tầng năng lượng và duy trì hỗ trợ từ bên ngoài. Giới chức Ukraine ngày 24.10 cáo buộc các cuộc tấn công của Nga trong 24 giờ trước đó khiến ít nhất 8 người thiệt mạng, 67 người bị thương, trong bối cảnh hạ tầng năng lượng tiếp tục bị nhắm tới, theo trang The Kyiv Independent. Phía Nga chưa phản hồi về thông tin này.

Tại tỉnh Donetsk (phía đông Ukraine), các đợt tiến công của Nga quanh TP.Dobropillia đặt lực lượng phòng thủ Ukraine trước nguy cơ bị đánh vào sườn tây nam của tuyến đô thị phòng thủ. Trong tháng 10, Nga tuyên bố kiểm soát thành phố, nhưng Ukraine bác bỏ. Cùng với sức ép trên bộ, UAV Nga vươn sâu hơn vào hậu phương Ukraine, đe dọa đường tiếp tế và cản trở luân chuyển quân. Ukraine phải tăng sử dụng UAV hạng nặng và phương tiện mặt đất không người lái để đưa vật tư đến các vị trí phòng thủ, theo The Kyiv Independent.

Trong khi đó, Ukraine vẫn cần thêm hỗ trợ để bảo vệ không phận. Ông Zelensky ngày 23.10 cho biết Ukraine đang chờ Mỹ chuyển giao lô tên lửa đánh chặn phòng không đã được thỏa thuận, đồng thời phản ánh các hạn chế kết nối Starshield/Starlink tiếp tục gây trở ngại cho hoạt động UAV.