Đệ nhất phu nhân Mỹ giúp Nga - Ukraine đạt thỏa thuận ngừng bắn ?

Reuters hôm 23.10 dẫn thông báo của Nhà Trắng cho biết thông qua trung gian là bà Melania Trump, cả Nga và Ukraine đều nhất trí tạm ngừng mọi hoạt động quân sự tại Oleshky thuộc tỉnh miền nam Kherson để cho phép viện trợ nhân đạo được đưa đến và chuẩn bị cho kế hoạch sơ tán dân thường thông qua một hành lang an toàn được chỉ định.

Nga đã kiểm soát thành phố Oleshky hồi năm 2022 sau khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Đệ nhất phu nhân Trump giúp đạt được ngừng bắn tại một thành phố Ukraine

Thông tin trên được công bố trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump gây áp lực buộc người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky phải đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến sự với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin.

Trong thời gian qua, bà Melania Trump đã tích cực vận động hỗ trợ công tác nhân đạo ở Ukraine.

"Tình hình ở Oleshky rất nghiêm trọng. Oleshky là thành phố tiền tuyến đang trên bờ vực của thảm họa. Phần còn lại của dân số ở Oleshky chủ yếu bao gồm những người lớn tuổi vốn rất cần sự chăm sóc y tế, thuốc men, thực phẩm và nước sạch", Reuters dẫn lời bà Melania Trump trong một tuyên bố.

Ảnh chụp từ video clip do UAV ghi lại cho thấy những tòa nhà bị tàn phá ở Oleshky (tỉnh Kherson) hồi tháng 9 ảnh: reuters

Thỏa thuận ngừng bắn ở Oleshky sẽ cho phép các đội ngũ phi quân sự đến từng nhà thăm người dân và điều phối phương tiện giao thông để chuyển những người muốn sơ tán đến Nga hoặc Ukraine. Trên đường sơ tán, một tổ chức truyền thông Mỹ (không nêu tên) sẽ đi cùng để ghi lại quá trình, theo bà Melania Trump.

Oleshky, nằm ở bên kia sông Dnipro đối diện thành phố Kherson, hiện có khoảng 1.700 đến 2.000 người, chủ yếu người già, và khoảng 50 trẻ em. Dân số trước khi chiến sự nổ ra là 24.000 người.

Khoảng 90% thành phố ngập trong nước sau khi đập Kakhovka bị hư hại, theo Nhà Trắng.

Thông báo của Nhà Trắng cho biết thêm bà Melania Trump và đại diện của mình đã làm việc trực tiếp với các nhà lãnh đạo Nga và Ukraine để xác định các điều khoản của lệnh ngừng bắn tại thành phố.