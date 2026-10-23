Không quân Anh - Pháp lần đầu diễn tập mô phỏng tấn công hạt nhân

Các tiêm kích Rafael của Pháp tham gia cuộc diễn tập Rummy ảnh: Bộ trưởng các lực lượng vũ trang Pháp Catherine Vautrin

AFP đưa tin cuộc diễn tập mô phỏng tấn công hạt nhân giữa Không quân Anh - Pháp có tên "Rummy", trong đó chứng kiến sự tham gia của các tiêm kích Typhoon thuộc Không quân Hoàng gia Anh (RAF) và những máy bay chiến đấu Rafale của Pháp trên bầu trời Địa Trung Hải.

Bộ các lực lượng vũ trang Pháp cho biết thêm, sau khi cất cánh từ căn cứ không quân Saint-Dizier ở miền đông bắc nước Pháp vào chiều tối 20.10, các tiêm kích Rafale được các máy bay chiến đấu Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh hộ tống, trong một kịch bản mô phỏng một cuộc tấn công hạt nhân.

Cuộc diễn tập được triển khai theo đúng các quy trình an ninh, không sử dụng vũ khí hạt nhân trên thực tế và nhằm tăng cường năng lực phối hợp giữa hai thế lực hạt nhân ở Tây Âu.

Còn theo Reuters, Bộ trưởng các lực lượng vũ trang Pháp Catherine Vautrin khẳng định hoạt động hợp tác hạt nhân với Anh tiếp tục được làm sâu sắc hơn với cuộc diễn tập mới nhất.

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting nhấn mạnh: "Trong một thế giới ngày càng nguy hiểm hơn, các đối thủ của chúng tôi không nên nghi ngờ điều này: Anh và Pháp sẽ sát cánh và thực hiện cam kết bảo đảm an ninh châu Âu và duy trì năng lực răn đe vốn góp phần duy trì hòa bình qua nhiều thế hệ".

Cuộc diễn tập chung được thực hiện sau khi Anh và Pháp hồi tháng 7 năm ngoái nhất trí tăng cường hợp tác về năng lực hạt nhân trong quân sự nhằm ứng phó những mối đe dọa ngày càng gia tăng đối với châu Âu, và sự bất định của đồng minh Mỹ.

Tháng 3 năm nay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng Paris sẽ mở rộng kho vũ khí hạt nhân và khởi động sáng kiến tổ chức các cuộc diễn tập chung với các đối tác châu Âu. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo cũng cân nhắc khả năng triển khai tạm thời các khí tài trang bị vũ khí hạt nhân của Pháp đến lãnh thổ các nước đối tác.

Mỗi năm, Pháp chi khoảng 5,6 tỉ euro để duy trì kho vũ khí gồm 290 đầu đạn tên lửa nạp cho tàu ngầm và máy bay chiến đấu.

Anh có khoảng 225 đầu đạn hạt nhân.

Để dễ so sánh, Nga và Mỹ hiện sở hữu hơn 5.000 đầu đạn/nước.