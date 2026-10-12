Anduril ra mắt dòng tên lửa đánh chặn đa năng, dễ sản xuất hàng loạt

Mô phỏng hình dạng thiết kế của tổ hợp tên lửa Steelfin ảnh: Anduril

Theo Reuters, Hãng công nghệ quân sự và quốc phòng Mỹ Anduril, trụ sở tại bang California, cho biết cách tiếp cận được áp dụng với tên lửa Steelfin sẽ cho phép sản xuất hàng loạt với chi phí thấp hơn đáng kể so với các loại vũ khí hiện có.

Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh quân đội Mỹ tìm cách mở rộng kho vũ khí phòng không để ứng phó với các mối đe dọa ngày càng đa dạng, từ máy bay không người lái (UAV) đến tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và các loại vũ khí có khả năng cơ động cao như vũ khí bội siêu thanh.

Các cuộc xung đột ở Trung Đông và Ukraine đang làm tiêu hao đáng kể kho vũ khí Mỹ, nhất là khi việc sử dụng tên lửa đánh chặn đắt tiền để đối phó với những mối đe dọa có chi phí tương đối thấp như UAV giá rẻ có thể nhanh chóng làm hao hụt nguồn dự trữ ở mức giới hạn.

Những dòng vũ khí phòng thủ đa dạng hơn, được tùy chỉnh phù hợp với từng loại mục tiêu và yêu cầu tác chiến, có thể giúp giảm bớt áp lực trên.

Và giải pháp của Anduril chính là một dòng tên lửa dựa trên thiết kế hai tầng dùng chung cho nhiều sứ mệnh khác nhau.

Hệ thống mở tùy chỉnh theo nhiệm vụ

Tên lửa mới của Anduril có tầng đầu tiên là động cơ đẩy, kế đến tầng thứ hai là bộ phận đánh chặn giai đoạn cuối. Bộ phận đánh chặn được thiết kế để sử dụng chung các thành phần cơ bản giữa những phiên bản khác nhau, bao gồm thân tên lửa, hệ thống điện tử, phần mềm, hệ thống điều khiển bay và các giao diện kết nối.

Những bộ phận động cơ đẩy và các thành phần của tầng đánh chặn giai đoạn cuối cho phép Anduril điều chỉnh cấu hình theo từng nhiệm vụ cụ thể, chấm dứt tình trạng cần phải phát triển một loại tên lửa hoàn toàn mới cho mỗi yêu cầu.

Theo công ty Mỹ, dòng Steelfin sẽ bao gồm phiên bản đánh chặn bằng va chạm trực tiếp và phiên bản sử dụng đầu đạn nổ phá mảnh.

Anduril cho biết dòng tên lửa mới được thiết kế để đảm nhận nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ phòng thủ phạm vi hẹp và các tầng thấp của hệ thống phòng không, phòng thủ tên lửa tích hợp đến phòng thủ tên lửa đạn đạo ở tầng cao.

Công ty cũng xác định tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và tên lửa bội siêu thanh đều những mục tiêu của dòng Steelfin.