Hàn Quốc lần đầu thử vũ khí bội siêu thanh, công khai ‘tên lửa quái vật’

Theo AP, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 8.10 đã trực tiếp theo dõi cuộc thử nghiệm và gọi đây là bước tiến quan trọng đối với năng lực quốc phòng của nước này. Phía Hàn Quốc không công bố địa điểm thử, song Yonhap đưa tin vụ việc diễn ra trên một sà lan tại trung tâm thử nghiệm của cơ quan phát triển quốc phòng ở Taean, cách Seoul khoảng 130 km về phía nam.

Tổng thống Lee Jae Myung (thứ 3 từ phải) quan sát tên lửa Hyunmoo-5 tại một địa điểm thử nghiệm ở Hàn Quốc ngày 8.10.2026 ẢNH: AFP

Vũ khí sử dụng phương tiện lướt bội siêu thanh (HGV), được thiết kế để đạt tốc độ ít nhất gấp 5 lần tốc độ âm thanh và có khả năng cơ động trong hành trình, khiến việc phát hiện và đánh chặn trở nên khó khăn hơn.

"Tên lửa HGV đã tách khỏi tầng đẩy và hoàn thành lộ trình bay theo kế hoạch trong điều kiện bội siêu thanh. Vụ thử được phía Hàn Quốc đánh giá là cột mốc quan trọng, cho thấy công tác chuẩn bị đã tiến thêm một bước để hình thành năng lực răn đe mới, có thể tấn công các mục tiêu trọng yếu trên bán đảo Triều Tiên", theo Yonhap.

Sau vụ phóng, ông Lee nhấn mạnh Hàn Quốc "phải bảo vệ an ninh bằng chính sức mạnh của mình" và cam kết hỗ trợ phát triển, triển khai các hệ thống vũ khí tiên tiến. "Chúng ta không được ngủ quên trên thành công hôm nay mà phải tiếp tục hoàn thiện công nghệ để HGV trở thành một tài sản chiến lược đáng tin cậy", ông nói.

Cũng trong ngày 8.10, Tổng thống Lee cũng thị sát tên lửa đạn đạo đất đối đất Hyunmoo-5, loại tên lửa có đầu đạn lớn và từng được truyền thông Hàn Quốc gọi là "tên lửa quái vật". Đây cũng là lần đầu Hàn Quốc chính thức sử dụng tên gọi Hyunmoo-5 trong một thông cáo báo chí. Trước đó, hệ thống này chỉ được nhắc tới với tên gọi "tên lửa công suất cao".

Cuộc thử nghiệm diễn ra chưa đầy một tuần sau khi Triều Tiên ngày 3.10 phóng tên lửa siêu thanh tầm trung. Bình Nhưỡng tuyên bố tên lửa bay hơn 1.000 km, trong khi Hàn Quốc cho rằng quãng đường vượt 700 km và Nhật Bản ước tính khoảng 680 km.

Bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, sau đó cho rằng sự khác biệt giữa các số liệu của Hàn Quốc và Nhật Bản cho thấy 2 nước không thể theo dõi chính xác toàn bộ quỹ đạo tên lửa.

Căng thẳng liên Triều thời gian gần đây còn gia tăng quanh vụ nổ mìn ngày 21.9 gần Khu phi quân sự (DMZ), khiến 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương. Quân đội Hàn Quốc và Bộ Chỉ huy Liên Hiệp Quốc kết luận thiết bị gây nổ do phía Triều Tiên cài đặt. Triều Tiên phủ nhận và cáo buộc Hàn Quốc bịa đặt kết quả điều tra.