Cận cảnh biệt kích Anh 'đi nhờ' tàu ngầm Đức

Các biệt kích Anh ngồi trên xuồng cao su được tàu ngầm Đức chở theo ảnh: hải quân hoàng gia anh

Trang royalnavy.mod.uk của Hải quân Hoàng gia Anh hôm nay 7.10 đưa tin hơn 2.000 quân nhân của Anh, Mỹ, Hà Lan, Canada, Đức, Na Uy đang tham gia cuộc diễn tập quân sự có tên Strike Warrior được triển khai trên khắp Scotland.

Cuộc diễn tập được thiết kế triển khai dưới sự chỉ huy của phía đặc nhiệm nhằm ứng phó nguy cơ bùng nổ khủng hoảng tại các nước đồng minh ở khu vực Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương.

Theo những hình ảnh chính thức, các thành viên của lực lượng Mũ nồi xanh nước này đã nổi lên mặt nước ở mũi Wrath, điểm cực tây bắc của đảo Anh.

Cụ thể, toán biệt kích Anh ngồi trong một xuồng cao su và được tàu ngầm tấn công của Đức đưa đến nơi trong khuôn khổ cuộc diễn tập. Đây là cuộc diễn tập đầu tiên kể từ cuộc chiến Afghanistan chứng kiến toàn bộ các lực lượng biệt kích Anh phối hợp cùng nhau.

Hình ảnh phản ánh một trong các hoạt động của cuộc diễn tập quân sự Strike Warrior ảnh: hải quân hoàng gia anh

Ngồi trên xuồng là thành viên đặc nhiệm của hải quân và lục quân thuộc Đại đội Biệt kích Trinh sát tiền phương 148, đơn vị chuyên thực hiện nhiệm vụ trinh sát và điều phối hỏa lực hải quân từ phía sau phòng tuyến đối phương.

Kế đến, họ lặng lẽ rời tàu trên các xuồng cao su và đổ bộ lên bờ biển để thiết lập một đài quan sát trên các vách đá. Từ vị trí này, họ điều phối hệ thống pháo trên tàu chiến NRP Dom Francisco de Almeida của Bồ Đào Nha tấn công vào các mục tiêu đã định sẵn.

Một sĩ quan không nêu tên của Đại đội Biệt kích Trinh sát tiền phương 148 cho biết những gì đã diễn ra cho thấy sự phức tạp và phối hợp các khí tài ở mức độ chưa từng được đơn vị thực hiện trong gần 30 năm qua.