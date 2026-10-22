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    Mỹ tìm cách tạo đột phá hòa đàm Nga - Ukraine

    Bảo Hoàng
    Bảo Hoàng

    Reuters ngày 21.10 đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và đoàn đàm phán Mỹ vừa có cuộc hội đàm tại thủ đô Oslo (Na Uy) được đánh giá là "rất hiệu quả".

    Cuộc gặp không chỉ có mặt Tổng thống Zelensky và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, mà còn có sự tham gia của Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store cùng Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb. Sau cuộc gặp trên, ông Zelensky xác nhận Washington đã khôi phục chia sẻ thông tin tình báo. Nhờ đó, hệ thống cảnh báo sớm tên lửa của Ukraine đã hoạt động trở lại, giúp bảo vệ người dân trước các cuộc không kích.

    Mỹ tìm cách tạo đột phá hòa đàm Nga - Ukraine - Ảnh 1.

    Từ trái qua: Đặc phái viên Witkoff, Tổng thống Stubb, Tổng thống Zelensky và Thủ tướng Store tại cuộc gặp ở Oslo ngày 20.10

    ẢNH: REUTERS

    Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết cuộc gặp tại Oslo mang lại kết quả tích cực. Ông Rubio cũng đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Zelensky, khẳng định Mỹ không thay đổi lập trường về chia sẻ tình báo hay chuyển giao vũ khí. Dù hợp tác tình báo được nối lại, dòng chảy vũ khí của Mỹ cho Ukraine vẫn còn nhiều khúc mắc. Theo trang Axios, ông Rubio thừa nhận quá trình chuyển giao tên lửa đánh chặn Patriot cho Kyiv bị chậm trễ, với lý do Washington cần cân bằng giữa nghĩa vụ bàn giao và nhu cầu dự trữ của quân đội Mỹ. Ngoài ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng hối thúc ông Zelensky nên chấp nhận một thỏa thuận để chấm dứt xung đột Nga - Ukraine. Ngoại trưởng Rubio nói Tổng thống Trump thất vọng khi các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine không có tiến triển trong gần 2 năm.

    Trong diễn biến liên quan, ông Steve Witkoff ngày 21.10 đã có mặt tại Nga và dự kiến nêu các đề xuất đã trao đổi tại Oslo trong cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhằm tìm giải pháp chấm dứt xung đột. Hiện giao tranh Nga - Ukraine trên thực địa vẫn căng thẳng. Reuters đưa tin Moscow gia tăng oanh tạc các trạm điện và cơ sở hạ tầng năng lượng ở miền tây Ukraine. Ngược lại, Kyiv cũng đã nối lại các cuộc tập kích vào mạng lưới nhà máy lọc dầu của Nga sau nhiều ngày tạm hoãn.

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