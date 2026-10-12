Các bên nói gì sau khi ông Trump công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine?

"Có hiệu lực ngay lập tức, một lệnh ngừng bắn về năng lượng đã được thiết lập trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Hai bên đều đã đồng ý. Đừng phá vỡ nó!", Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social vào ngày 11.10 (giờ Mỹ).

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tỏ ra bất ngờ trước thông báo này, nói rằng đang tìm hiểu thêm chi tiết, nhưng nhấn mạnh: "Ukraine ủng hộ lệnh ngừng bắn, và điều quan trọng là Nga cũng phải ủng hộ lệnh này".

Sau đó, ông Zelensky cáo buộc Nga đã tấn công nhiều nhà máy điện của Ukraine trong ngày 11.10, trong đó có một nhà máy ở thủ đô Kyiv và một nhà máy khác tại tỉnh Kharkiv, gây ra tình trạng mất điện.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại một cửa hàng bị phá hủy sau vụ tấn công bằng tên lửa ở khu dân cư Pesochin thuộc tỉnh Kharkiv của Ukraine ngày 11.10 Ảnh: AFP

Hiện chưa có thông tin phản ứng của Nga về thông báo lệnh ngừng bắn từ ông Trump cũng như cáo buộc mới của ông Zelensky.

Lệnh ngừng bắn do Tổng thống Trump công bố hôm 11.10 dường như đã nhận được sự ủng hộ từ các đồng minh phương Tây chủ chốt của Ukraine, trong đó có Anh, Pháp, Canada và Ủy ban châu Âu. Nhiều nhà lãnh đạo đã kêu gọi Nga tuân thủ thỏa thuận này.

Thủ tướng Anh Andy Burnham ngày 11.10 nhấn mạnh Anh "ủng hộ mạnh mẽ lời kêu gọi hôm nay của Tổng thống Trump về một lệnh ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng cần được thực hiện ngay lập tức và duy trì lâu dài".

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul ngày thì tuyên bố rằng Berlin vẫn tiếp tục hoàn toàn ủng hộ ông Zelensky. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với nhà lãnh đạo Ukraine.

Tuy nhiên, sự ủng hộ đó lại trái ngược với làn sóng chỉ trích rộng rãi đối với thỏa thuận dầu diesel giữa Mỹ và Nga hôm 9.10, một vấn đề đã làm gia tăng căng thẳng giữa hai ông Trump và Zelensky.

Ông Zelensky gọi thỏa thuận dầu diesel này là một "quyết định yếu kém", trong khi một số đồng minh châu Âu của Ukraine bày tỏ sự phẫn nộ và cam kết gia tăng sức ép lên Moscow.

Hôm 11.10, có tới 7 thượng nghị sĩ Mỹ, trong đó có 4 người thuộc đảng Cộng hòa, đã ra tuyên bố chỉ trích gay gắt thỏa thuận dầu diesel với Nga, cho rằng thỏa thuận này là bất hợp pháp.

Thủ tướng Canada Mark Carney cũng lên tiếng hưởng ứng làn sóng chỉ trích này sau cuộc điện đàm với Tổng thống Zelensky, nói rằng thỏa thuận dầu diesel "đi ngược lại hoàn toàn những nỗ lực của Ukraine, Canada và các đồng minh nhằm thiết lập hòa bình và ổn định tại châu Âu", theo AFP.