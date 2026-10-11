Ông Zelensky ra điều kiện bầu cử, ông Trump công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine

Trong cuộc phỏng vấn với ABC News ngày 11.10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phản hồi những bình luận của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan xung đột với Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói sẵn sàng tổ chức bầu cử nếu Nga đồng ý ngừng bắn hoàn toàn trong 60 ngày ẢNH: REUTERS

Trước đó, ông Trump công bố đạt thỏa thuận dầu mỏ với Nga và chỉ trích ông Zelensky đã bỏ lỡ nhiều cơ hội giải quyết xung đột. "Tôi nghĩ đã đến lúc để Ukraine có tổng thống mới", ông Trump nói.

Đáp lại, ông Zelensky nói rằng việc bầu tổng thống là quyền lựa chọn của người dân Ukraine. Tuy nhiên, ông cho biết Ukraine đang trong xung đột và để tổ chức bầu cử trong tình cảnh này là rất khó khăn. Ngoài vấn đề an ninh, việc bầu cử trong thời gian chiến sự là trái với hiến pháp, theo ông Zelensky.

Dù vậy, ông Zelensky bất ngờ đề nghị ngừng bắn 60 ngày để đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử. "Nếu Tổng thống Trump thực sự muốn có những thay đổi trong cuộc bầu cử, tôi cũng đã chia sẻ điều đó với đội ngũ của ông ấy. Vì vậy, xin hãy nói với [Tổng thống Nga Vladimir] Putin, hãy cho chúng tôi 2 tháng, 60 ngày ngừng bắn. Một lệnh ngừng bắn hoàn toàn trong 60 ngày và chúng tôi sẽ tổ chức bầu cử. Tất nhiên, chúng tôi sẽ sẵn sàng cho bất kỳ sự lựa chọn nào của người dân Ukraine", ông Zelensky nói.

Nga chưa bình luận về đề nghị này.

Mặt khác, nhà lãnh đạo Ukraine cũng tuyên bố sẵn sàng ngừng tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng Nga nếu Moscow làm điều tương tự đối với hạ tầng của Kyiv.

"Chúng tôi sẵn sàng cho một lệnh ngừng bắn năng lượng, không tấn công năng lượng từ cả hai phía. Và nếu người Nga muốn chúng tôi không tấn công cơ sở dầu diesel, nhà máy lọc dầu của họ... chúng tôi yêu cầu Tổng thống Trump hãy gửi tín hiệu cho họ, đừng tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Đó là một thỏa thuận công bằng", ông Zelensky nói.

Trước đó, ông Trump chỉ trích Ukraine vì tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga, khiến cho giá dầu diesel tăng cao.

Trong một bài viết vừa được đăng lên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho biết Nga và Ukraine đã đồng ý ngừng tấn công năng lượng với hiệu lực ngay lập tức.

Cả hai nước đều chưa bình luận về tuyên bố này.