Ukraine đánh nhiều cơ sở công nghiệp Nga, Mỹ tìm cách phá bế tắc

Ukraine tuyên bố tấn công 3 căn cứ tên lửa Nga

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ngày 9.10 tuyên bố quân đội nước này đã tấn công 3 cơ sở liên quan sản xuất tên lửa trên lãnh thổ Nga trong đêm, trong đó có một nhà máy tại tỉnh Tver và một cơ sở xử lý tên lửa đạn đạo liên lục địa ở tỉnh Nizhny Novgorod. Ukraine cho biết mục tiêu là làm suy yếu nguồn cung chất nổ và nhiên liệu tên lửa của Nga.

Một đám cháy trên một con tàu chở dầu tại thành phố Sochi của Nga ngày 6.10.2026 ẢNH: AFP

Tại Nizhny Novgorod, giới chức địa phương cho biết một quân nhân thiệt mạng trong lúc đối phó cuộc tấn công, trong khi mảnh vỡ máy bay không người lái (UAV) chỉ gây thiệt hại "tối thiểu" cho cơ sở hạ tầng. Ở Tver, giới chức Nga xác nhận một vụ tấn công UAV gây cháy tại nhà máy ở Redkino, song đám cháy sau đó được dập tắt.

Theo The Kyiv Independent, nhà máy Redkino sản xuất các thành phần nhiên liệu liên quan tên lửa hành trình Kh-55 và Kh-101. Ukraine trước đây cũng từng tấn công cơ sở này.

Cùng ngày 9.10, truyền thông Nga đưa tin UAV Ukraine có thể đã tấn công nhà máy lọc dầu Ukhta của Lukoil tại Cộng hòa Komi, cách biên giới Ukraine khoảng 1.700 km. Các chuyến bay tại sân bay Ukhta tạm thời bị đình chỉ, trong khi chính quyền địa phương phát cảnh báo UAV. Quân đội Ukraine chưa xác nhận vụ việc, song lâu nay luôn phủ nhận tấn công dân thường.

Các cuộc tập kích diễn ra trong bối cảnh Kyiv tiếp tục chịu sức ép từ các đòn tấn công từ phía Nga. Một trận không kích ngày 8.10 đã gây mất điện trên diện rộng tại thủ đô Ukraine, nơi có hơn 3 triệu dân sinh sống, theo Reuters.

Mỹ tìm cách phá thế bế tắc xung đột

Song song với giao tranh, các nỗ lực ngoại giao đang được nối lại. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 8.10 cho biết Nga đồng ý với nhận định của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio rằng xung đột Ukraine đang "bế tắc". Ông Peskov nói Nga muốn một giải pháp toàn diện và lâu dài thay vì những thỏa thuận rời rạc.

Lực lượng cứu hỏa Ukraine làm việc tại hiện trường sau cuộc tấn công bằng UAV tại Kyiv ngày 8.10.2026 ẢNH: REUTERS

Ngày 9.10, các đặc phái viên Mỹ là ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner dự kiến gặp phái đoàn Ukraine cùng đại diện một số nước châu Âu tại Miami (bang Florida, Mỹ) để trình bày "những ý tưởng và đề xuất mới" sau các chuyến làm việc tại Moscow và Kyiv hồi tháng 9, theo AFP.

Một trong những phương án dự kiến được thảo luận là ngừng bắn một phần, trong đó tạm dừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng và bảo đảm các chuyến hàng ngũ cốc. Ukraine được cho là sẵn sàng xem xét bước đi này, trong khi lập trường của Nga vẫn là vấn đề cần thương lượng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 9.10 xác nhận nhóm đàm phán của Kyiv dự kiến làm việc với ông Witkoff và ông Kushner trong 2 ngày, với sự tham gia của các đối tác châu Âu. Phía Mỹ được cho là sẽ mời các cố vấn an ninh từ Anh, Pháp, Đức cùng đại diện NATO và Liên minh châu Âu.

Theo các quan chức Mỹ, chương trình nghị sự sẽ bao gồm bảo đảm an ninh cho Ukraine, kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế sau xung đột cùng những vấn đề khác. Phía Mỹ hy vọng tạo được bước tiến trước mùa đông, khi hạ tầng năng lượng của Ukraine tiếp tục chịu sức ép lớn, theo trang Axios.

Các vòng đàm phán trước đó chưa tạo được đột phá rõ rệt. Ukraine và Nga vẫn còn cách xa nhau về các điều kiện để chấm dứt giao tranh, trong khi cả hai bên tiếp tục gia tăng sức ép quân sự trên thực địa.